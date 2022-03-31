بايدن: معروض النفط انخفض عالميًا بسبب «حرب بوتين» على أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، إن "ميزانية الأسر الأمريكية الخاصة بالوقود لا ينبغي أن تتأثر بسبب أفعال ديكتاتور"، في إشارة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف الرئيس الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي بشأن إجراءات إدارته للتحكم في أسعار الوقود، أن بلاده اتخذت إجراءات عزلت بسببها "بوتين" عن العالم.

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن الحرب الروسية على أوكرانيا تفرض تكلفة على حلفائنا حول العالم"، لافتًا إلى أنه تم سحب مليون برميل يوميًا من الاحتياطي النفطي لمحاولة خفض أسعار الوقود.

وأعلن الرئيس الأمريكي عن خطة حكومته لإنهاء الاعتماد على النفط الخارجي وتحقيق الاستقلالية، لافتًا إلى أن الحرب في أوكرانيا تؤثر بشكل كبير على الأسعار في الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن العقوبات على موسكو تسببت في شل اقتصاد روسيا وسمحت للأوكرانيين بالدفاع عن بلدهم، مضيفًا أن بلاده مستمرة في تقديم مساعدات اقتصادية ودفاعية لأوكرانيا.

في وقت سابق، أعلنت موسكو عن فرضها قيودًا على كبار المسئولين في الاتحاد الأوروبي، ردًّا على العقوبات أحادية الجانب التي اتخذها التكتل في الأسابيع الأخيرة بحق شخصيات وكائنات في روسيا، مشددة على أن "سياسة العقوبات التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي بحق روسيا تتجاوز كل الحدود"، مشيرة إلى أن بروكسل منذ إطلاق موسكو عمليتها العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، تفرض قيودًا أحادية الجانب "بشكل جماعي وتعسفي" على شركات ومواطنين روس.

وحملت وزارة الخارجية الروسية الاتحاد الأوروبي المسئولية عن "تجاهل جميع المعايير القانونية الدولية" من خلال نشر البيانات الشخصية للمدرجين على قوائمه السوداء في المجال العام، مشيرًا إلى أن بروكسل تحاول إلقاء اللوم على موسكو في "الأزمة الهيكلية في مجال الأمن الأوروبي".

وشددت الوزارة على أن تصرفات الاتحاد الأوروبي المذكورة تمثل "جزءًا من نهج الغرب الجماعي الرامي إلى ردع روسيا وإخضاع تطوّرها لخدمة استئناف هيمنته المطلقة في العالم ومنع بلدنا من ضمان أمنه وحماية مصالحه القومية، ورفض حقه في تحديد أجندة مستقلة وبناءة على الصعيد الدولي، وذلك وفق “روسيا اليوم”.