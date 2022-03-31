لا وقت للراحة.. الحكومة فى رمضان: طوارئ فى المرافق واستمرار الحماية الاجتماعية

انتهت جميع مؤسسات الدولة من الاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم بجدول ملىء بالأعمال؛ لاستكمال المشروعات الضخمة التى تنفذها الدولة فى كل القطاعات، وتلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم، فى ظل الأوضاع العالمية المضطربة. وفى السطور التالية، تسلط «الدستور» الضوء على جدول أعمال الحكومة خلال الشهر الكريم، وأهم الملفات التى تعمل عليها الوزارات والجهات التابعة، وساعات العمل اليومية داخل القطاعات الحكومية المختلفة.

التخطيط:إعلان ملامح المرحلة الجديدة من الإصلاح الاقتصادى

تستعد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لاستقبال شهر رمضان المعظم بجدول أعمال مزدحم، لاستكمال تنفيذ عدد من الملفات المهمة المنتظر حسمها فى غضون الأسابيع القليلة المقبلة، وفقًا لتوجيهات الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لقيادات الصفين الأول والثانى بالوزارة.

وينتظم العمل داخل الديوان العام للوزارة والجهات التابعة دون خفض ساعات العمل اليومية، إلا فى أضيق الحدود ولحالات استثنائية إنسانية فقط من المصرح لها بذلك، لضمان سير العمل وفق الجدول الزمنى المحدد سلفًا، وعدم تأخر إنجاز أى من الملفات التى تشرف عليها الوزارة، وأبرزها البيان المالى لمشروع الخطة والموازنة للعام المالى المقبل ٢٠٢٢/٢٠٢٣.

كما يتضمن جدول أعمال «التخطيط»، خلال الفترة المقبلة، الانتهاء من تحديث وثيقة استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر ٢٠٣٠»، وإطلاقها رسميًا، فى ضوء التغيرات الدولية والمحلية، مع إعلان ملامح المرحلة الجديدة من الإصلاح الاقتصادى، فى ضوء الاتفاق المزمع مع صندوق النقد الدولى، إلى جانب استعدادات إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة تطوير الريف المصرى «حياة كريمة» فى ١٦٠٠ قرية جديدة، بتكلفة تتخطى ربع تريليون جنيه.

القوى العاملة:الاستعداد للانتخابات العمالية

تكثف وزارة القوى العاملة جهودها خلال شهر رمضان الكريم للانتهاء من الاستعدادات النهائية للانتخابات العمالية، فى الدورة الجديدة ٢٠٢٢- ٢٠٢٦.

وتنطلق الانتخابات العمالية فى شهر مايو المقبل، عقب عيد الفطر المبارك، وفقًا لما صرّح به محمد سعفان، وزير القوى العاملة، منذ أيام.

وتعمل مديريات القوى العاملة ومكاتب العمل والتفتيش العمالى على مستوى جميع محافظات مصر بشكل منتظم خلال شهر رمضان، وبكامل طاقتها.

النقل:غرفة طوارئ.. ومد ساعات العمل

قالت مصادر مطلعة بوزارة النقل إن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وجّه بتشكيل غرفة طوارئ للتأكد من انتظام العمل بجميع وسائل ومشروعات النقل، خلال الشهر الفضيل، ووفق الجداول المقررة. وأوضحت المصادر، لـ«الدستور»، أن الغرفة تتولى مراقبة سير حركة القطارات والمترو، خاصة فى ساعات الذروة، من أجل تخفيف الضغوطات وحل أى مشكلة طارئة، مع مد ساعات العمل داخل المترو لمدة ساعة، وزيادة عدد رحلات القطارات.

التضامن:انتظام صرف المعاشات للأرامل والمطلقات

شكّلت وزارة التضامن الاجتماعى غرفة عمليات مركزية بالتنسيق مع مديرياتها المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، لمتابعة انتظام تقديم الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين، وأكدت الوزارة أنها ستعمل بكامل طاقتها خلال شهر رمضان، خاصة مع بدء زيادة الأعداد المستفيدة من الدعم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بضم ٤٥٠ ألف أسرة جديدة، بداية من أبريل الحالى.

كما تولى الوزارة أهمية خاصة للخدمات المقدمة لكبار السن وذوى الهمم وأصحاب الأمراض المزمنة والمرأة المعيلة والأرامل والمطلقات.

البيئة:تفعيل الخدمات الإلكترونية

وضعت وزارة البيئة فانوس رمضان معادًا تدويره من مهملات، داخل ديوان الوزارة، احتفالًا بالشهر الفضيل.

ويبدأ العمل فى الوزارة من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، مع تفعيل كامل لجميع الخدمات الإلكترونية تسهيلًا على المواطنين، مع انتظام أعمال الرقابة والإشراف على المشروعات.

وقال مصدر بالوزارة إن الوزارة تتيح للمواطنين التقدم بالشكاوى والمقترحات من خلال قنوات التواصل الإلكترونى.

الصحة:مراكز لقاحات كورونا بـ«شيفتين»

قال مصدر بوزارة الصحة والسكان إن الوزارة مستمرة فى تقديم جميع الخدمات الطبية بالمستشفيات التابعة، خلال شهر رمضان، دون أى تغيير، مؤكدًا توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية. وأضاف المصدر، لـ«الدستور»، أن جميع المبادرات التابعة للمبادرة الرئاسية «١٠٠ مليون صحة» مستمرة أيضًا، موضحًا: «فيما يتعلق بمواعيد العمل فى مراكز تقديم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا فهناك تعديل بسيط فى المواعيد، إذ سيجرى تقسيم العمل إلى فترتين، صباحية ومسائية».

التعليم:تنظيم ساعات اليوم الدراسى

أكد مصدر بوزارة التربية والتعليم، إن الدراسة مستمرة فى المدارس خلال شهر رمضان، دون أى تغيير فى نظام احتساب الغياب ودون تقليل فى عدد أيام الدراسة. وأضاف «المصدر»: «يجرى حاليًا تنظيم مواعيد العمل بالمدارس، خاصة التى تضم فترتين، مع مراعاة أن أذان المغرب سيكون فى الساعة السادسة والربع مساءً تقريبًا». وأعلن محمد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، عن انتهاء اليوم الدراسى فى شهر رمضان قبل الخامسة مساءً، بالنسبة للمدارس التى تكون فيها الدراسة مقسمة لفترتين.