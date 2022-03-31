الجوانب المثيرة والعوالم الغامضة فى حياة الشيخ سيد النقشبندى

الرواية تحاول بناء سيرة مُتخيّلة للمُنشد الصوفى الشهير

«النقشبندى» الرواية الأولى لرحمة ضياء، صدرت مؤخرًا عن دار الشروق للنشر والتوزيع، واستطاعت الكاتبة فيها أن تقدم تجربة روائية رائعة حول إمام المنشدين، عبر مزج الواقع بالخيال بطريقة مبتكرة، بلغة شيقة وأسلوب سرد مميز، مع تقديم شخصيات العمل بشكل مناسب.

ولم تفعل رحمة ضياء كما فعل سابقوها بكتابة سيرة ذاتية عن حياة المنشد الشهير، لكنها قررت تناول حياته على شكل رواية تقع فى ٢٢٤ صفحة، ويحمل غلافها صورة له ببصمة الفنان عبدالرحمن الصواف.

وسردت «رحمة» فى العمل أحداث حياة «النقشبندى» منذ طفولته وعلاقته بأهله، وانتقاله لمدينة طهطا، وهو لم يتجاوز العاشرة من عمره، وحفظه القرآن الكريم وتعلمه الإنشاد الدينى فى حلقات الذكر بين مريدى الطريقة النقشبندية، فضلًا عن زواجه وانتقاله لطنطا وشهرته والتحاقه بالإذاعة والتليفزيون، وغيرها من مراحل مشواره.

واعتمدت على كثير من المصادر، منها حوارات وتسجيلات إذاعية قديمة لـ«النقشبندى»، التى لولاها ما خرجت هذه الرواية البديعة بتفاصيلها الممتعة، والتى تجعل كل من يقرأها يشعر وكأنه وسط أجواء من الروائع والابتهالات وهى تستحضر روح الشيخ سيد، متناولة قصتين متوازيتين تتقاطعان عند نقطة ما، مثلما تقاطعت حياة «النقشبندى» وحياة «نصرة» بطلة العمل عند شارع البحر فى مدينة طنطا.

و«نصرة» تعمل موظفة فى هيئة الصرف الصحى، واختارت «النقشبندى» لتكتب رواية عنه، فقد كانت تشعر أنها ستجد أجوبة عن الأسئلة التى تبحث عنها، خاصة من خلال حياته الشخصية وابتهالاته وصوته العذب.

ويحسب للكاتبة أنها نجحت فى اختيار شخصية «نصرة» من حيث ملامح وجهها وتفاصيل حياتها، التى يمكن نسجها مع حياة الشيخ سيد، لأن هناك نقاطًا متشابهة بينهما، ومنها أن كليهما لديه مشكلة مع الأب، إذ عانى «النقشبندى» منذ طفولته من قسوة أبيه عندما تركه فى سن صغيرة، بعدما انفصل عن والدته، وعاد معها إلى بيت خاله فى مدينة طهطا التى تقع بجنوب الصعيد.

وعانت «نصرة» أيضًا من نفس القسوة، إذ تحمل ذكرى سيئة مع والدها منذ طفولتها حينما أصابها فى وجهها أثناء مشاجرته مع والدتها، وتحول مكان هذه الصفعة أو الندبة إلى قلبها، كما هو الحال مع «النقشبندى».

وفازت رواية «النقشبندى» بجائزة خيرى شلبى للعمل الروائى الأول عام ٢٠٢١، وجاء فى حيثيات الفوز أن «الرواية تحاول بناء سيرة مُتخيّلة للمُنشد الصوفى الشهير؛ الشيخ سيد النقشبندى، وهى سيرة لم يتم تناولها من قبل».

وقالت الحيثيات إنه «قدمت الكاتبة النص بإحكام لُغوى واضح، يمزج الواقع بالخيال بطريقة مقنعة على الصعيد الفنى، ويكشف عن جهد كبير بذلته الكاتبة خلال مراحل البحث، وعبر التناول الفنى المتميز لشخصيات العمل».

ونجحت رحمة ضياء أيضًا فى أن تأخذ القارئ فى رحلة مدهشة تبدو فى ظاهرها أنها تغوص فى عوالم الصوفية، لكنها تكشف أيضًا ملمحًا من تقلبات النفس البشرية ومشاعرها المنقسمة دائمًا، من خلال لغتها التى جمعت فيها بين الماضى والحاضر بأسلوب السرد اللغوى والخيال الواسع الذى جعل القارئ يتخيل كل مشهد وكأنه يجلس بين مقاعد السينما أو المسرح يشاهد فيلمًا أو مسرحية.

«النقشبندى» عمل إبداعى رائع، أثبتت فيه رحمة ضياء قدرتها على كتابة عمل روائى مميز دون إفراط فى اللغة أو التشبيهات التى استخدمتها بين صفحات الرواية، وأن تسلك طريقًا فى عالم الروائيين المميزين.

و«رحمة» كاتبة صحفية، تخرجت فى كلية الإعلام جامعة القاهرة عام ٢٠١٢، وحصدت عدة جوائز صحفية، أبرزها: جائزة «هيكل للصحافة العربية»، وجائزة «الصحفى الواعد» الدولية، وسبق ونشر لها مجموعة قصصية بعنوان «رقصة مع الرومى».