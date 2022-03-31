«خطاب عصفور النقدى» دراسة جديدة فى تساؤلات التنوير

أصدرت دار «العين» للنشر كتاب «خطاب عصفور النقدى.. قراءات تأسيسية»، للناقد والمترجم الدكتور طارق النعمان.

ويتناول الكتاب الخطاب الثقافى والنقدى للراحل الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق.

وعلى الغلاف الخلفى للكتاب نقرأ: «إن أبرز سمات خطاب الدكتور الراحل جابر عصفور هى أنه خطاب سئول ومتسائل، ولا يكف عن طرح الأسئلة، وإذا كان لنا أن نجتهد فى تقديم مقارنة بسيطة للسؤال، كما يتجلى فى ممارسات عصفور النقدية، وكما يتجلى فى كل ممارسة معرفة أصيلة، فلعله يمكننا أن نصفه بأنه لا يزيد عن كونه رغبة فى الانتقال من مقام إلى حال، من مقام الجهل إلى حال المعرفة، إنه برق خاطف فى سماء مظلمة، شعاع وسط عتمة يمكنه أن يقودنا نحو الرؤيا، فضول يقلق صاحبه، ويربك الآخرين».

ويضيف الكاتب عن خطاب «عصفور» قائلًا: «هو بهذا المعنى طاقة قلق مؤرقة وملحة على صاحبها، هاجس لا يكف عن المراودة، عدم اكتفاء بالقائم والموجود، شهوة تريد التحقق والإشباع، ظمأ لا يرويه سوى البحث وربما المزيد من الأسئلة».