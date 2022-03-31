«حكايات الولاد والأرض».. شهادات حية لأسر شهداء الجيش والشرطة

يواصل الكاتب محمد نبيل توثيق شهادات أمهات وزوجات وبنات شهداء الجيش والشرطة فى مواجهة جماعات الإرهاب المسلح، من خلال إطلاق الجزءين الثالث والرابع من «حكايات الولاد والأرض»، الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، بعد أن أتاحت الهيئة الجزءين الأول والثانى من الكتاب للتحميل مجانًا بصيغة pdf على بوابة الثقافة المصرية.

ويرصد كتاب «حكايات الولاد والأرض» ويوثق بطولات رجال الجيش والشرطة فى حماية أمن الوطن والمواطن والمجتمع من جماعات الشر وقوى الإرهاب المسلح، خاصة على أرض سيناء، مقدمًا على ألسنة أمهات وزوجات وبنات شهداء الجيش والشرطة، شهادات حية مكتملة حول سير الشهداء وبطولاتهم الخالدة، ومؤكدًا دور الأعمال الثقافية والتنويرية فى الوصول بروح بطولات الشهداء العظماء إلى النشء والمجتمع. ويقول الكاتب محمد نبيل، فى مقدمة كتابه: «حكايات الولاد والأرض تحكيها لنا أم ذاك الشهيد أو زوجته أو ابنته، ربما كانت فى الحكى إعادة لنثر بذور الولاء لهذا الوطن فى نفوس القادم من الأجيال».