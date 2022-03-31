الخميس 31 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«حكايات الولاد والأرض».. شهادات حية لأسر شهداء الجيش والشرطة

الكاتب محمد نبيل
الكاتب محمد نبيل توثيق

يواصل الكاتب محمد نبيل توثيق شهادات أمهات وزوجات وبنات شهداء الجيش والشرطة فى مواجهة جماعات الإرهاب المسلح، من خلال إطلاق الجزءين الثالث والرابع من «حكايات الولاد والأرض»، الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، بعد أن أتاحت الهيئة الجزءين الأول والثانى من الكتاب للتحميل مجانًا بصيغة pdf على بوابة الثقافة المصرية.

ويرصد كتاب «حكايات الولاد والأرض» ويوثق بطولات رجال الجيش والشرطة فى حماية أمن الوطن والمواطن والمجتمع من جماعات الشر وقوى الإرهاب المسلح، خاصة على أرض سيناء، مقدمًا على ألسنة أمهات وزوجات وبنات شهداء الجيش والشرطة، شهادات حية مكتملة حول سير الشهداء وبطولاتهم الخالدة، ومؤكدًا دور الأعمال الثقافية والتنويرية فى الوصول بروح بطولات الشهداء العظماء إلى النشء والمجتمع. ويقول الكاتب محمد نبيل، فى مقدمة كتابه: «حكايات الولاد والأرض تحكيها لنا أم ذاك الشهيد أو زوجته أو ابنته، ربما كانت فى الحكى إعادة لنثر بذور الولاء لهذا الوطن فى نفوس القادم من الأجيال».

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الضحك

الأكثر قراءة

مسلسلات رمضان 2022.. «الدستور» تنفرد بنشر تفاصيل الحلقات الأولى

«بشائر الشهر الكريم».. صلاة الجمعة الأولى من رمضان فى مسجد الحسين

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2022 للشرائح المختلفة

إحالة منظمى حفل الخريجين بصيدلة طنطا للتحقيق

تصريحات صادمة من محمد صلاح عقب فشل تأهل مصر إلى المونديال

تهور طالب على الدائري يتسبب في إصابته بكسور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

جيوش وميزانيات تصطدم برهاب الحرب

د. محمد عفيفي

السادات وتاريخ ثورة يوليو

أحمد الملوانى

رواية «الطائفة».. النهوض من الرماد

ماجد حبته

إخوان تونس حلّوا برلمانهم!

د هند جاد

إعادة تشكيل العالم

حسين دعسة

وسط الحرب الروسية - الأوكرانية.. مسارات للبنك الدولي للاستجابة لأزمة أسعار الغذاء

محمد العسيري

ثقافة الهزيمة وعفريت السنغال

جلال حمام

الترحيب الأوروبى بالمهاجرين الأوكرانيين.. قد لا يدوم!

صور

وزير العدل يفتتح مركز الخدمات الرقمية ومأمورية شهر عقاري في مدينة نصر

مصر فى عزاء الفنان عهدى صادق

الحزن يسطر على المشجعين بعد فشل تأهل مصر إلى المونديال

محطة تل أبيب

المزيد

عضو كنيست متطرف ومستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

مقتل 4 إسرائيليين فى حادث طعن بـ«غوش عتصيون»

«الخارجية الفلسطينية»: إسرائيل تتعمد التصعيد لخدمة مشاريعها الاستعمارية