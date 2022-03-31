ننشر أسماء مصابي حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الدولي بكفر الشيخ

دفعت الهيئة العامة للإسعاف بـ6 سيارات لموقع انقلاب ميكروباص على الطريق الدولي الساحلي بمحافظة كفر الشيخ لنقل المصابين لمستشفى بلطيم المركزي، لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة.

وكانت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة وغرفة مديرية الصحة بكفر الشيخ، تلقت إشارة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بقرية بر بحري على الطريق الدولي الساحلي.

وتبين أن المصابين هم كل من أحمد ممدوح الجندي، ٢٥ سنة، باشتباه كسر بالكتف الايسر، بلطيم، ومحمود عبد العزيز السيد، ٢٨سنة، بلطيم، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وإسلام أحمد عبد السلام، ٢١سنة، الحامول، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأحمد توفيق حسب الله، ٢٧سنة، بلطبم، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وخالد السيد محمد، ٢٠ سنة، بلطيم، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وإبراهيم محمد الشرنوبي، ٢٨سنة، بلطيم، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

كما أصيبت ياسمين إبراهيم يوسف، ٢٧سنة، الحامول، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ووردة سليمان علي، ٣٨سنة، الحامول، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ورواية عبد السلام يسري ٤٠ سنة، بجرح قطعي باليد اليمنى وكدمات متعددة بالجسم، الإسكندرية، وسميحة كمال محمود، ٢٢سنة، بلطيم، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومنى زكريا السيد، ٢٥ سنة، بلطيم، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم»، وجميع الحالات تتلقى الإسعافات الأولية والفحوصات والإشعات اللازمة داخل استقبال مستشفى بلطيم المركزي.