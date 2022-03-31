«عثر عليه داخل كيس أسود».. نقل رضيع الشرقية لإحدى دور الرعاية

أمرت النيابة العامة بإيداع طفل حديث الولادة داخل إحدى دور الرعاية عقب العثور عليه ملقى في الشارع بمدينة الزقازيق.

كان شابان من مدينة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، عثرا على طفل حديث الولادة، ملقى فى الشارع، قبل أن تنقض عليه الكلاب الضالة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا بورود بلاغ بعثور شابين على طفل حديث الولادة، ملقى على الطريق بمستشفى الأحرار، أمام قاعة ملفوفا داخل كيس بلاستيك أسود، وبملابسه كاملة.

وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.