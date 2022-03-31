برعاية مصرية.. اجتماع لممثلى الأحزاب والفصائل الاتحادية السودانية فى القاهرة

برعاية مصرية.. اجتمع ممثلوا الأحزاب والفصائل الاتحادية السودانية في القاهرة تحت شعار القوة في الوحدة، استكمالا لجولات الحوار المستمرة بين الأحزاب والفصائل الاتحادية في الخرطوم، وذلك تلبية لتطلعات جماهير حزب الحركة الوطنية السودانية.

واتفقت الفصائل على تكوين لجنة تنسيقية عليا لإدارة العمل الحزبي المشترك، على أن تصدر هذه اللجنة قرارا بتكوين الأجهزة التنفيذية واللجان المتخصصة وتحدد مهامها.

وتقوم اللجنة بالتواصل مع القوى السياسية والمجتمعية الفاعلة لتحقيق المصالح الوطنية العليا والعمل على حشد طاقات الشباب والمرأة السودانية؛ لتأدية دورهما في العمل الوطني والحزبي.

كما اتفق الأطراف على العمل المشترك من أجل تحقيق التحول الديمقراطي وكفالة الحقوق والحريات واحترام السيادة الوطنية ورفض التدخل الأجنبي في الشئون الداخلية، فضلا عن التأكيد على تحقيق العدالة والسلم الاجتماعي والمساهمة مع القوى الوطنية لإكمال المرحلة الانتقالية وصولا لانتخابات حرة ونزيهة وشفافة.