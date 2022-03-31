الخميس 31 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة أوراق المتهم بقتل عجوز المعادى للمفتى

حبس
حبس

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار سامي محمود، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسي ومحمد محمد محيى الدين، وأمانة سر شريف محمد علي ومحمد فاروق حكمها اليوم على ميكانيكي لإدانته بقتل عجوز واغتصابها، لسرقة مبلغ مالي قدره 70 جنيها في المعادي، بإحالة أوراقه للمفتي لإبداء الرأى الشرعي في إعدامه وحددت جلسة 30 مايو للنطق بالحكم.

 

جاء في أوراق القضية التي حملت رقم 9874/104 لسنة 2021 جنايات المعادي والمقيدة برقم 790 لسنة 2021 كلي جنوب القاهرة، قيام المتهم «كريم. ص، 22 عاما، ميكانيكي»، في 28 يناير من العام الماضي، بدائرة قسم المعادي، قتل المجني عليها انشراح حسن، عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد، بأن توجه إلى محل سكنها لسرقته، وما إن ظفر بها حتى أطبق بيديه حول عنقها حتى خارت قواها قاصدا من ذلك إزهاق روحها، فأحدث ما بها من إصابات والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

 

وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان واقع المجني عليها بغير رضاها، وقد ارتبطت هذه الجناية بجنحة أخرى، وهي أنه في ذات الزمان والمكان سرق المبلغ المالي وصفا بالأوراق والمملوك للمجني عليها سالفة الذكر 70 جنيها، وكان ذلك ليلا من داخل مسكنها على النحو المبين بالتحقيقات، الأمر المعاقب عليه بمقتضى نص المادة 317 أولا، رابعا من قانون العقوبات.

 

وأحرز المتهم بقصد التعاطي جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

 

وجاء في تحريات المباحث التي أجراها قسم شرطة المعادي، قيام المتهم بإزهاق روح المجني عليها حال تواجدها بمسكنها وسرقة مبلغ مالي قدره 70 جنيها، إذ تبين رصد المتهم في وقت معاصر لوقت الواقعة مترددا على مسكن المجني عليها، وقام بمراقبتها للتأكد من عدم تردد أي من الأشخاص عليها، ثم طرق باب مسكنها طالبا شراء أعلاف، حيث إن المجني عليها تقوم بالاتجار في الأعلاف، وما إن توجهت لتعبئته قام بالضغط على عنقها حتى فارقت الحياة، فتمكن على إثر ذلك من سرقة المبلغ المالي سالف البيان، ثم قام بمواقعتها وفر هاربا، وجرى القبض على المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.

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