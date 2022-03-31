«قول للمدام عاوزين كذا».. كيف عاقب المخرج فطين عبد الوهاب السندريلا؟

الكثير من الكواليس داخل الأعمال الفنية على مر السنوات الماضية تراكمت لتصنع تاريخًا فنيًا مزدحمًا بالأحداث والتفاصيل.

الدستور ترصد في السطور التالية قصة الخلاف الذي حدث بين المخرج فطين عبد الوهاب والفنانة سعاد حسني خلال تصوير فيلم "عائلة زيزي"، يرويها الفنان أحمد رمزي خلال أحد لقاءاته التليفزيونية.

وقال رمزي:" سعاد حسني أثناء تصوير الفيلم خرجت بصحبة أحد أصدقائها وتأخرت عن موعد التصوير فقمنا بإنهاء الشوت دون أن يكلمها المخرج فطين عبد الوهاب".

وتابع:" فى اليوم التالي قاطعها المخرج فطين عبد الوهاب دون ان يعاتبها وكان يتواصل معها من خلال مساعده أحمد سبعاوي، ويقول" قول للمدام عايزين كذا " ونريد كذا فجميع التوجيهات كان يرسلها لسبعاوي ثم يقولها للسندريلا رحمها الله، وكان التصوير في هذا الوقت فى استوديو الأهرام.

وتابع:" ذهبت إلى سعاد أصبح عليها، فوجدت وصيفتها تلطم على الباب وتعيط، فقلت لها في ايه فقالت ادخل شوف، فدخلت على سعاد فى الغرفة وقلت لها إزيك يا سوسو، فوجدتها منهارة من البكاء وتقول فطين ما بيكلمنيش ما بيكلمنيش وكررتها كتير، وظلت تبكي بشدة، فذهبت له وقلت له إن سعاد تبكي، وما ينفعش نشتغل مع بعض وإحنا متخاصمين، فكان زعلان من موقف إنها تسيب التصوير وتمشي، فذهب إليها وصالحها وأخذها في حضنه وطبطب عليها وقال لها :"انتي بنتي".

ويشار إلى أن فيلم عائلة زيزي من الافلام الكوميدية التي أنتجت عام 1963، من إخراج فطين عبد الوهاب و بطولة سعاد حسني و أحمد رمزي و فؤاد المهندس و عقيلة راتب.