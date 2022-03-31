بعد نجاحه في «الجماعة».. عبد العزيز مخيون يُجسد دور مرشد الإرهابية في «الاختيار3»

أطلقت الشركة المنتجة لمسلسل الاختيار في نسخته الثالثة، البرومو التشويقي قبل انطلاق أولى حلقات المسلسل تزامنًا مع سباق الدراما الرمضاني 2022، حيث لفت تجسيد عبد العزيز مخيون لدور مرشد الجماعة الإرهابية أنظار الجماهير.

ويتناول مسلسل "الاختيار3"، فترة حاسمة من تاريخ البلاد وهعي التي مرت بها خلال عام 2013 إبان انطلاق ثورة 30 يونيو، التي نجحت في إسقاط مخططات الإرهابية بعد عام من الحكم حاولوا خلاله تحويل البلاد إلى إمارة إخوانية تخقيقًا لمخططاتهم الدولية التي كان يديرها مكتب الإرشاد.

النجم عبد العزيز مخيون، اشتهر في السنوات الاخيرة بأدواره السياسية حيث جسد شخصية حسن الهضيبي المرشد الثاني لجماعة الإخوان في مسلسل "الجماعة 2" عام 2017.

وشهدت مشاركة مخيون في مسلسل "الجماعة" مفارقة طريفة حيث تعتبر شخصية "الهضيبي" التي جسدها مخيون في الجزء الثاني ليست هي نفس الشخصية التي جسدها في الجزء الأول من المسلسل.

وكان عبد العزيز مخيون يجسّد في أحداث الجزء الأول من "الجماعة" شخصية رجل الأعمال "بهجت السواح"، وهو رجل أعمال تابع لقيادات جماعة الإخوان المسلمين، بينما أطل في "الجماعة 2" في شخصية حسن الهضيبي، المرشد الثاني لجماعة الإخوان.

‎‎الجزء الثاني من مسلسل "الجماعة" من تأليف وحيد حامد، ومن إخراج شريف البنداري، ومن بطولة عبد العزيز مخيون في دور حسن الهضيبي، ومحمد فهيم في دور سيد قطب، وصابرين في دور زينب الغزالي، ومحمد البياع في دور الملك فاروق، وياسر المصري في دور الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، بالإضافة إلى إدوارد والذي يلعب دور يهودي.

وطرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أمس الأربعاء، الإعلان الدعائي لمسلسل "الاختيار 3" المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل 2022.

وشهد الإعلان ظهور الشخصيات الرئيسية للمسلسل التي تكشف لنا على مدار 30 حلقة "كواليس أخطر 96 ساعة في تاريخ مصر" خلال ثورة 30 يونيو عام 2013.

وظهر في الإعلان الدعائي كل من أحمد عز، وكريم عبد العزيز، وأحمد السقا، مجسدين شخصيات ضباط في الأمن الوطني والمخابرات المخابرات العامة.

مسلسل "الاختيار 3" من بطولة أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وأمير المصري، محمود البزاوي، سمر مرسي، مجدي فكري، شريف حافظ، بيومي فؤاد، صبري فواز، إيمان العاصي، آدم الشرقاوي، دنيا المصري، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.