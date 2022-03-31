«فى ظروف غامضة».. سقوط فتاة من الطابق الرابع بالقاهرة الجديدة

قررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب وفاة فتاة سقطت من الطابق الرابع جثة هامدة في ظروف غامضة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

بدأت الواقعة بتلقى مأمور قسم شرطة التجمع الأول بلاغا بمصرع فتاة سقطت من الطابق الرابع بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة فتاة تدعى منة الله. م، في العقد الثالث من العمر.

وبالفحص تبين أنها ترتدي كامل ملابسها الداخلية والخارجية، كما تبينت إصابتها بكسور في مناطق مختلفة من الجسم، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيق وأصدرت قراراتها المتقدمة.