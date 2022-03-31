الخميس 31 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بالتعاون بين «أبوهشيمة الخير» وتحيا مصر.. قوافل أبواب الخير تجوب بنى سويف وسوهاج وأسوان لدعم الأسر الأولى بالرعاية بالمواد الغذائية

جريدة الدستور

واصلت قوافل أبواب الخير التي يطلقها صندوق تحيا مصر ومؤسسة أبوهشيمة الخبر التجول بقرى ونجوع محافظات سوهاج وبني ويوسف وأسوان؛ لتوفير المواد الغذائية للأسر الأولى بالرعاية بمختلف محافظات الجمهورية تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتكثيف أنشطة الحماية الاجتماعية استعدادا لشهر رمضان المعظم.

وانتهت قوافل أبواب الخير حتى هذه اللحظة من دعم ١٥ ألف أسرة في محافظة سوهاج، بالمواد الغذائية الأساسية في شهر رمضان، وكذلك ٨ آلاف أسرة بمحافظة بني سويف و٦ آلاف أسرة بمحافظة أسوان، و٦ آلاف أسرة من العاملين بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة. 

على أن تواصل قوافل أبواب الخير زيارة المحافظات المتبقية خلال الأيام المقبلة للوصول إلى الأسر الأولى بالرعاية، خلال شهر رمضان المعظم.

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