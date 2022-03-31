«السيادة السودانى» يبحث التحديات التى تواجه قطاع النفط

اطلع عضو مجلس السيادة الإنتقالي بالسودان الطاهر أبوبكر حجر، اليوم الخميس، على مسيرة الأداء بوزارة الطاقة والنفط، والتحديات التي تواجهها، إلى جانب جهود الوزارة لتوفير الإمدادات الكهربائية ومشتقات النفط، خلال شهر رمضان الكريم.

واطمأن عضو مجلس السيادة الإنتقالي بحسب بيان لمجلس السيادة خلال لقائه بالقصر الجمهوري، وزير الطاقة والنفط المكلف المهندس محمد عبدالله محمود، على موقف الإمداد الكهربائي والنفطي بالبلاد.

وأمن اللقاء على ضرورة تطوير قطاعي الطاقة والنفط لزيادة الإنتاج وتقديم خدمة مستقرة ومستمرة للمواطن.

في وقت سابق، شهد عضو مجلس السيادة الإنتقالي بالسودان الدكتور عبدالباقي عبدالقادر الزبير، اليوم، بفندق قراند هوليدي فيلا، حفل توقيع عقود لتنفيذ عدد 500 محطة مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية بولايات السودان المختلفة، وذلك بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية، بحضور المهندس ضو البيت عبدالرحمن منصور وزير الري والموارد المائية، وبثينة إبراهيم دينار، وزيرة ديوان الحكم الإتحادي وسفير المملكة العربية السعودية لدى السودان السفير علي بن حسن جعفر.

وقال محمد نورالدين، مدير وحدة تنفيذ السدود، لدى مخاطبته، حفل التوقيع، إن هذا المشروع الاستراتيجي يعد ضربة البداية لتزويد كل ولايات البلاد بمياه الشرب.

وأعرب مدير وحدة تنفيذ السدود، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده وحكومة السعودية على حرصهم واستمرار دعمهم السخي للشعب السوداني، مشيرًا للأثر الإيجابي والإقتصادي لمثل هذه المشروعات وتأثيرها المباشر على المواطنين.

وأكد السفير السعودي لدى الخرطوم علي بن حسن جعفر حرص المملكة على استدامة السلام والاستقرار في السودان، لافتًا الى العلاقات المتميزة التي تربط بين الخرطوم والرياض، مبينا أن توقيع هذه العقود يعكس المستوى المتقدم للشراكة بين حكومة السعودية وحكومة السودان.