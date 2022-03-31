«تذبذب مستمر».. تعرف على أسعار الذهب اليوم الخميس (فيديو)

ساعات قليلة تفصلنا عن حلول شهر رمضان الكريم الذي يعتبر موسمًا لشراء الذهب قبل عيد الفطر المبارك، ويبحث العديد من المواطنين عن أسعار الذهب خاصة في ظل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع سعر الدولار.

وتجول "الدستور" داخل عدد من محال الذهب لرصد أسعار الذهب النفيس، اليوم الخميس، وحركة البيع والشراء قبل حلول شهر رمضان الكريم، التي جاءت على النحو التالي..

شهدت أسعار الذهب تذبذبًا مستمرًا على مدار الساعات الجارية في ظل ضعف حركة البيع والشراء، حيث سجل عيار 18، 830 جنيهًا للجرام، وعيار 21 سجل 970 جنيها للجرام، عيار 24 سجل 1108 جنيهات للجرام.

وقال أحد تجار الذهب بمنطقة الدقي، إن أسعار الذهب في تذبذب مستمر منذ فترة كبيرة مع بداية الحرب الأوكرانية الروسية وازداد الأمر تذبذبا مع ارتفاع أسعار الدولار، لافتا إلى أنه في الوقت الحالي وخلال الساعة القليلة الماضية، عيار 18 سجل 830 وعيار 21 سجل 970 وعيار 24 سجل 1005، في حين شهدت محلات الصاغة إقبالًا ضعيفًا خلال الفترات الماضية خاصة مع ارتفاع الأسعار.

الجدير بالذكر أن أسعار الذهب، أمس الأربعاء، سجلت انخفاضًا في التعاملات المسائية بقيمة جنيهين.

وقال عمرو مغربي، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن هناك انخفاضًا في أسعار الذهب أمس الأربعاء في ختام التعاملات.

وأضاف مغربي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن أسعار الذهب تشهد حالة من الارتباك والتذبذب طول الوقت بسبب توتر البورصات العالمية ومعدلات التغير.