الخميس 31 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«تذبذب مستمر».. تعرف على أسعار الذهب اليوم الخميس (فيديو)

الذهب
الذهب

ساعات قليلة تفصلنا عن حلول شهر رمضان الكريم الذي يعتبر موسمًا لشراء الذهب قبل عيد الفطر المبارك، ويبحث العديد من المواطنين عن أسعار الذهب خاصة في ظل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع سعر الدولار.

وتجول "الدستور" داخل عدد من محال الذهب لرصد أسعار الذهب النفيس، اليوم الخميس، وحركة البيع والشراء قبل حلول شهر رمضان الكريم، التي جاءت على النحو التالي..

شهدت أسعار الذهب تذبذبًا مستمرًا على مدار الساعات الجارية في ظل ضعف حركة البيع والشراء، حيث سجل عيار 18، 830 جنيهًا للجرام، وعيار 21 سجل 970 جنيها للجرام، عيار 24 سجل 1108 جنيهات للجرام.

وقال أحد تجار الذهب بمنطقة الدقي، إن أسعار الذهب في تذبذب مستمر منذ فترة كبيرة مع بداية الحرب الأوكرانية الروسية وازداد الأمر تذبذبا مع ارتفاع أسعار الدولار، لافتا إلى أنه في الوقت الحالي وخلال الساعة القليلة الماضية، عيار 18 سجل 830 وعيار 21 سجل 970 وعيار 24 سجل 1005، في حين شهدت محلات الصاغة إقبالًا ضعيفًا خلال الفترات الماضية خاصة مع ارتفاع الأسعار.

الجدير بالذكر أن أسعار الذهب، أمس الأربعاء، سجلت انخفاضًا في التعاملات المسائية بقيمة جنيهين.

وقال عمرو مغربي، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن هناك انخفاضًا في أسعار الذهب أمس الأربعاء في ختام التعاملات.

وأضاف مغربي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن أسعار الذهب تشهد حالة من الارتباك والتذبذب طول الوقت بسبب توتر البورصات العالمية ومعدلات التغير.

شهر رمضان كريم رمضان الذهب عيد الفطر المبارك أسعار الذهب

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الضحك

الأكثر قراءة

«ارتفاع الحرارة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الجمعة

الأمن يكشف ملابسات اعتداء أحد الأشخاص على سيدة داخل منزلها

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2022 للشرائح المختلفة

تصريحات صادمة من محمد صلاح عقب فشل تأهل مصر إلى المونديال

في يومها العاشر.. تعرف على حصيلة بيع بنكي مصر والأهلي لشهادات الـ18%

«مكالمات مجانية طول اليوم».. «فودافون» تعوض 10 ملايين عميل بعد سقوط الشبكة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

إعادة تشكيل العالم

حسين دعسة

وسط الحرب الروسية - الأوكرانية.. مسارات للبنك الدولي للاستجابة لأزمة أسعار الغذاء

محمد العسيري

ثقافة الهزيمة وعفريت السنغال

جلال حمام

الترحيب الأوروبى بالمهاجرين الأوكرانيين.. قد لا يدوم!

د. القس صفوت البياضى

أقوال مأثورة تستحق التوقف عندها والتأمل

ماجد حبته

وثيقة سياسة ملكية الدولة

جمال رشدي

الحلم هو طريق النجاح

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. المؤامرة الكبرى (1)

صور

مصر فى عزاء الفنان عهدى صادق

الحزن يسطر على المشجعين بعد فشل تأهل مصر إلى المونديال

متابعة الماتش

محطة تل أبيب

المزيد

عضو كنيست متطرف ومستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

مقتل 4 إسرائيليين فى حادث طعن بـ«غوش عتصيون»

«الخارجية الفلسطينية»: إسرائيل تتعمد التصعيد لخدمة مشاريعها الاستعمارية