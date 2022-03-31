منتدى العمل التطوعى يعقد اجتماعين لإطلاق مبادرة شركاء التنمية

عقد منتدى العمل التطوعي، اليوم، اجتماعين لإطلاق العمل بمبادرة شركاء التنمية المسئول عنها المنتدى.

وتم تقسيم الزملاء المشاركين في المبادرة على الاجتماعين حتى يتسنى للجميع الاستماع لشرح المبادرة وأهدافها والمطلوب تحقيقه من خلالها.

وتستهدف المبادرة دعم التوجه التنموي للدولة وتعزيز ثقافة التطوع والعمل المدني، خاصة بين فئة الشباب عبر ثلاثة محاور: الأول هو إطلاق منصة تكون بمثابة مظلة تجمع كافة مؤسسات المجتمع المدني وشركاء التنمية لتسهيل التواصل والدعم.



أما المحور الثاني، فيستهدف وضع أجندة محددة لشركات التنمية بين الجهات الحكومية والرسمية أو مؤسسات المجتمع المدني، بينما المحور الثالث هو الخاص بسفراء التنمية" الشباب النواة الرئيسية للتطوع".

واتفق الحضور على أن يختار كل عضو محورين للعمل عليهما عبر دراسة التحديات والمعوقات التي تواجههما ووضع مقترحات وحلول لتلك العوائق.

ترأس الاجتماع الدكتورة شيماء عبدالإله، أمين سر المنتديات، وأدار الجلسات أحمد حسبو منسق منتدى العمل التطوعي ومصطفى كريم، المسئول التشريعي للمنتدى وبحضور كل من مصطفى الشهابي ونفين إسكندر، ورحاب عبدالله من أمانة سر المنتديات وكريم الكناني المسئول التنفيذي للمنتدى.



وشرح محور المنصة إسلام حمدي، عضو المنتدى، وشرح محور أجندة شركاء التنمية محفوظ حامد، عضو المنتدى، وشرح المحور الثالث الخاص بسفراء التنمية حسام الدين محمود عضو المنتدى.

وحضر الاجتماع الأول كل من هيام فاروق، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية وأعضاء التنسيقية د.محمد غنيم وسميرة عبد الحكيم وعمرو عاطف، ومحمد موسى ومحمد فهمي، هند عبدالغفار ونسمة حمدي ومحمد عمران ومحمود رمزي وحسن هجرس ومحمد خالد أبوالنور وعبدالله عصام وبسمة سعيد ومها سليمان.



وحضر الاجتماع الثاني كل من أعضاء التنسيقية مؤمن ممدوح مرسي ومحمد كمال أبوحطب وجمال عربي وسالمة سعيد ومحمد الكاشف وكريم مجدي ومحمد الحلو ومنى أبوطالب وآدم الطوخي وريهام الشبراوي وأحمد عثمان وحسن حجاب وحنان حسين ود.إيهاب نبيل.

