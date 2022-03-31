الخميس 31 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الأمن يكشف ملابسات اعتداء أحد الأشخاص على سيدة داخل منزلها

الأمن
الأمن

كشفت الأجهزة الأمنية في استجابة سريعة لوزارة الداخلية، عن ملابسات مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء اعتدائه على زوجته بمنزل أسرتها واصطحابها وطفلهما عنوة عنهما.

وأوضحت الأجهزة الأمنية من خلال الفحص أن هناك خلافات زوجية بين (الشخص الظاهر بمقطع الفيديو المشار إليه– مقيم بمحافظة مرسى مطروح) (وزوجته - مقيمة بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة) حيث أنه حال تواجدها بمسكن أسرتها (الكائن بدائرة قسم شرطة الطالبية) قام المذكور بالتوجه إلى منزل الأسرة صحبة شقيقه، وقيامه بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها واصطحبها وطفلهما عنوة عنهما.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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