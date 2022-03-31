الخميس 31 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«حروب الجيل الرابع».. دورات تدريبية بأكاديمية الشرطة (فيديو)

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

نظمت وزارة الداخلية، دورات تدريبية تحت عنوان دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدول وحرب اللاعنف وصناعة الدولة الفاشلة وآليات الهدم وحروب الجيل الرابع. 

وعقدت الدورات التدريبية في مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة بمنطقة القاهرة الجديدة بمشاركة الخبراء المتخصصين والجهات المختصة. 

وناقشت الورش التدريبية أدوات صناعة الدولة الفاشلة وأهداف التنظيمات الإرهابية على استقطاب الشباب وتجنيدهم.

كما ناقشت الورش التدريبية عددا من الموضوعات المتصلة بالأمن القومي واستعراض جهود الدولة المصرية فى جميع المجالات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية لإحباط مخططات إسقاط الدولة.

تأتى تلك الفعاليات في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها تأكيد المسئولية المشتركة وتدعيم التعاون البناء بين جميع أجهزة الدولة، وترابطها الوطنى فى التصدى لجميع التحديات الراهنة التى يواجهها الأمن القومى المصرى وتعظيم الدور الوطنى لجميع قطاعات ومؤسسات الدولة المصرية فى هذا المجال.

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