«القابضة للمياه» تختتم سلسلة دورات عن التشغيل والصيانة بمحطات الترشيح الفائق

أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أهمية الاستثمار في العنصر البشرى، من خلال صقل وتنمية المهارات وبناء ورفع القدرات لتواكب المستجدات والتكنولوجيات الحديثة والمتلاحقة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، لتقديم خدمة متميزة للمواطنين.

وفى هذا السياق، نظمت إدارة التدريب ودعم مراكز التدريب بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، دورة تدريبية بنظام التدريب الاونلاين، عن تكنولوجيا الترشيح الفائق ultrafiltration بعنوان: "التشغيل الأمثل والصيانة المثلى لمحطات الترشيح الفائق"، بمشاركة ١٢ شركة تابعة، والتى لديها محطات تعمل بتلك التكنولوجيا، وذلك فى إطار حرص الشركة على دعم الكوادر الفنية ورفع كفاءة العاملين فى مجال تكنولوجيا الترشيح الفائق.

وأكد الدكتور أحمد معوض، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أثناء حضوره، أون لاين ختام فعاليات الدورة التدريبية، على دعم الشركة، لمثل تلك الدورات المتخصصة وضرورة استمرارية طرحها، لضمان استدامة الخدمة والحفاظ على الأصول.

ووجه نائب رئيس الشركة القابضة، بأهمية المتابعة الدورية لحالة المحطات والحرص على أن تعمل بأعلى معدلات الكفاءة، والتشغيل الأمثل لها.

وشارك فى الفعاليات، المهندس محمد الشافعى رئيس قطاع التشغيل والصيانة للمياه بالشركة القابضة، الذى أثنى على المشاركين فى الدورة التدريبية ووجه بالحرص على تطبيق تعليمات التشغيل الأمثل وتعليمات الصيانة القياسية لهذه المحطات فى كل الشركات التابعة، كما حضر المهندس رجب عرفه رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، والتى اختتمت فعاليات الدورة التدريبية، بمركز تدريب كنوز بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا فى الفترة من ٢٧ إلى ٣١ مارس الجاري.

وأفاد المهندس علي البنا، منسق عام محطات الترشيح الفائق، أن الهدف مواجهة الصعوبات التى تواجه تشغيل محطات الترشيح الفائق ومدى مساهمة الدورة فى تطبيق التشغيل الأمثل لتلك المحطات والتقليل من استهلاك الكيماويات، وتطبيق تعليمات التشغيل الأمثل لهذه المحطات.