الخميس 31 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«صناعة المعلومات» توقيع 20 اتفاقية تعاون لإتاحة حلول الفاتورة الإلكترونية

 مصطفى صالح
 مصطفى صالح

أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باتحاد الصناعة المصرية “CIT” عن نتائج لقاءها الذي انعقد بالتعاون مع القطاع الصناعي بهدف تسليط الضوء على أحدث الاتجاهات التقنية في مجال تطور إدارة منظومة حلول وتطبيقات الفاتورة الإلكترونية، بالإضافة إلى أبرز نتائج لقاءات العمل الثنائية الذي شارك بها أكثر من 26 شركة من مطوري أنظمة الفاتورة الإلكترونية و250 جهة صناعية للتعرف عن قرب على الأنظمة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية وفقاً لتوجيهات وزارة المالية.

شهد الحدث عدد من النتائج الإيجابية التي تعكس نجاح غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تعزيز مجهوداتها في تأهيل ورفع وعي مختلف القطاعات الرئيسية في الدولة نحو مسيرة التحول الرقمي، ومن أبرزها انعقاد أكثر من 550 لقاء مشترك بين الجهات الصناعية والشركات الأعضاء من مطوري أنظمة الفاتورة الإلكترونية، كما كشف المشاركون خلال اللقاءات الثنائية عن توقيع 20 عقد عمل مع توقعات بإنهاء إجراءات التعاقد مع أكثر من 250 عميل جديد من القطاع الصناعي .

وقال الدكتور مصطفى صالح، نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT، إن النتائج التي استطعنا أن نحققها خلال اللقاءات الثنائية بين أعضاء الغرفة من مطوري أنظمة الفاتورة الإلكترونية والقطاع الصناعي تعكس قيمة المجهودات التي نبذلها في اتجاه دعم وتطوير مختلف القطاعات الأساسية في الدولة، بالإضافة إلى تتويج مجهوداتنا مع مصلحة الضرائب المصرية على مدار السنوات الماضية في أنظمة سداد الضرائب الإلكترونية والمواصفات القياسية لاعتماد البرامج المحاسبية لدى الجهات المعنية، مشيراً إلى إننا نعمل على ترسيخ دورنا في دعم مفهوم الربط المباشر مع وزارة المالية عبر باقة منتجات أعضائنا ممن لديهم أنظمة متوافقة مع المواصفات الحكومية للتسهيل على القطاع الصناعي في تنفيذ الفاتورة الإلكترونية".

 

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