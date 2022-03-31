الخميس 31 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

عضو كنيست متطرف ومستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

عضو الكنيست الإسرائيلي
عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير

نفذ عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير، وعيده، اليوم الخميس، وقاد مجموعة من المستوطنين في اقتحام المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونفذ بن جفير والمستوطنون جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في ساحات المسجد، فيما اعتقلت شرطة الاحتلال سيدة من المسجد بالتزامن مع اقتحامات المستوطنين.

واحتجزت الشرطة الإسرائيلية الناشط المقدسي محمد أبو الحمص داخل ساحات المسجد الأقصى، وأفرجت عنه بعد انتهاء جولة بن جفير الاستفزازية.

وانتشرت قوات الاحتلال بكثافة داخل المسجد الأقصى وفي محيطه.

يشار إلى أن بن جفير كان قد أعلن بعد هجوم تل أبيب الذي أسفر عن مقتل عنصري شرطة إسرائيليين وجاء بعد ليلة من هجوم مماثل في الخضيرة، أنه سيقتحم الأقصى اليوم الخميس، حيث أعلنت الشرطة الإسرائيلية الليلة الماضية أنها وافقت على طلبه بالاقتحام، وسط تحذيرات من مفتي فلسطين من تداعيات الاقتحامات مع اقتراب حلول شهر رمضان.

رام الله فلسطين الأقصي الشرطة الإسرائيلية تل أبيب شهر رمضان

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وائل لطفي

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