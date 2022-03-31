درجات الحرارة المتوقعة أول يوم رمضان 2022
بالتزامن مع أول يوم رمضان يوم السبت المقبل الموافق 2 أبريل يبحث العديد من المواطنين عن درجات الحرارة، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة يوم السبت المقبل وهو أول يوم رمضان وهى كالتالى:
درجات الحرارة المتوقعة فى أول يوم رمضان 2022
- القاهرة العظمى 36 درجة الصغرى 17 درجة
- الوجه البحرى العظمى 36 درجة الصغرى 17 درجة
- السواحل الشمالية الغربية العظمى 26 درجة الصغرى 16 درجة
- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 32 درجة الصغرى 15 درجة
- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 33 درجة الصغرى 19 درجة
- شمال الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى 17 درجة
- جنوب الصعيد العظمى 39 درجة الصغرى 19 درجة
وكثيرًا من المواطنين يصابون بالإرهاق بالتزامن مع الصيام وارتفاع درجات الحرارة، بدورها قدمت هيئة الأرصاد الجوية العديد من النصائح للمواطنين حتى لا يصابوا بالإرهاق خلال الصيام في أيام رمضان، وارتفاع درجات الحرارة.
حيث أنه يمكن من بداية اليوم أخذ حمام ماء بارد لتخفيف درجة حرارة الجسم والمساعدة على الاسترخاء، ويمكن إضافة زيت النعناع إلى حمام الماء ويفضل ارتداء ملابس خفيفة وملونة، ويفضل من خامات القطن أو الكتان، التي تعمل على تخفيف حرارة الجسم، مع الابتعاد عن الألوان الجاذبة للحرارة مثل الأسود والكحلي.
بالاضافة إلى أنه يفضل ارتداء قبعة خفيفة أو استعمال شمسية فاتحة اللون، ونظارة شمس لحماية العين من الأشعة فوق البنفسجية.
كما أن تناول العديد من السوائل بعد الإفطار فى رمضان يساعدك على التوازن حيث أنه يفضل تناول المكسرات والفول السوداني، لاحتوائها على عنصر الزنك، ويفضل أيضًا تناول قدر كاف من السوائل من 2 إلى 3 لترات يوميًا حتى تحافظ على التوازن.