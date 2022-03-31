درجات الحرارة المتوقعة أول يوم رمضان 2022

بالتزامن مع أول يوم رمضان يوم السبت المقبل الموافق 2 أبريل يبحث العديد من المواطنين عن درجات الحرارة، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة يوم السبت المقبل وهو أول يوم رمضان وهى كالتالى:

درجات الحرارة المتوقعة فى أول يوم رمضان 2022

القاهرة العظمى 36 درجة الصغرى 17 درجة

الوجه البحرى العظمى 36 درجة الصغرى 17 درجة

السواحل الشمالية الغربية العظمى 26 درجة الصغرى 16 درجة

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 32 درجة الصغرى 15 درجة

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 33 درجة الصغرى 19 درجة

شمال الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى 17 درجة

جنوب الصعيد العظمى 39 درجة الصغرى 19 درجة

وكثيرًا من المواطنين يصابون بالإرهاق بالتزامن مع الصيام وارتفاع درجات الحرارة، بدورها قدمت هيئة الأرصاد الجوية العديد من النصائح للمواطنين حتى لا يصابوا بالإرهاق خلال الصيام في أيام رمضان، وارتفاع درجات الحرارة.

حيث أنه يمكن من بداية اليوم أخذ حمام ماء بارد لتخفيف درجة حرارة الجسم والمساعدة على الاسترخاء، ويمكن إضافة زيت النعناع إلى حمام الماء ويفضل ارتداء ملابس خفيفة وملونة، ويفضل من خامات القطن أو الكتان، التي تعمل على تخفيف حرارة الجسم، مع الابتعاد عن الألوان الجاذبة للحرارة مثل الأسود والكحلي.

بالاضافة إلى أنه يفضل ارتداء قبعة خفيفة أو استعمال شمسية فاتحة اللون، ونظارة شمس لحماية العين من الأشعة فوق البنفسجية.

كما أن تناول العديد من السوائل بعد الإفطار فى رمضان يساعدك على التوازن حيث أنه يفضل تناول المكسرات والفول السوداني، لاحتوائها على عنصر الزنك، ويفضل أيضًا تناول قدر كاف من السوائل من 2 إلى 3 لترات يوميًا حتى تحافظ على التوازن.