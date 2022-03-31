محافظ جنوب سيناء: توافر السلع الاستراتيجية الغذائية بالأسواق

أكد محافظ جنوب سيناء خالد فودة، توافر السلع الاستراتيجية الغذائية بالأسواق، مشددًا على ضبط الأسعار ومحاربة جشع التجار واستمرار الحملات التموينية لضبط الأسعار وفتح المنافذ الثابتة والمتحركة خلال رمضان المبارك.

وقال فودة - خلال ترؤسه اجتماع المتابعة الدوري الأسبوعي اليوم الخميس - إنه تم افتتاح العديد من معارض (أهلًا رمضان) بمعظم المدن، بجانب اللحوم التي توفرها وزارة الأوقاف، وبيت الزكاة الذي يوفر أطنان سلع غذائية ومبالغ مالية وأجهزة تعويضية لأهالي المحافظة ومنتجات الريف المصري التي تساهم في توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة طوال العام وخاصة خلال شهر رمضان.

وأضاف أن نسب تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي (2021 - 2022) بلغت 85%، موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال المطلوبة وتقديم المستخلصات، كما تم استعراض موقف الاعتمادات الإضافية الخاصة بمؤتمر التغيرات المناخية بشرم الشيخ.

واستعرض موقف التجمعات التنموية، لافتا إلى أنه تم عقد اجتماع مع إدارة الاستثمار بالمحافظة لتحديد توقيتات الاستلام الابتدائي كمشروع رئاسي، كما تابع بدء موسم حصاد القمح بطور سيناء، وناقش موقف كاميرات المراقبة، موجهًا بالتنبيه على الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من التنفيذ.

وعلى صعيد آخر، كرم المحافظ - خلال جلسة المتابعة الأسبوعية الدورية بديوان عام المحافظة بطور سيناء - اللاعبة سارة جلال محمد محمد من أبناء المحافظة لحصولها على المركز الثاني (ميدالية فضية) علي مستوى الجمهورية في بطولة الملاكمة للشابات وزن 75 كجم من نادي شرم الشيخ الرياضي لموسم (2021 - 2022).

وأشار إلى أن هذا التكريم يأتي في إطار دعم وتكريم المتميزين رياضيًا من أبناء المحافظة والحاصلين على مراكز من الأول للثالث على مستوى الجمهورية؛ لتحفيزهم ودعمهم لتحقيق مراكز متقدمة دومًا.