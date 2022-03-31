رئيس جامعة أسيوط يعرب عن سعادته بالشراكة مع معهد تكنولوجيا المعلومات

أعرب الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن سعادته بشراكة الجامعة مع معهد تكنولوجيا المعلومات، مشيداً بالنشاط المميز للفرع في تدريب الطلاب والخريجين وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة على عدد كبير من البرامج المتميزة سواءً المتخصصة في تكنولوجيا الحاسبات والمعلومات أو العامة التي يحتاجها كلٌ في مجاله.

وأكد رئيس جامعة أسيوط على تواصل دعم إدارة الجامعة للمعهد وتذليلها لكافة العقبات التي تواجهه منذ نشأته وحرصها على تلبية جميع متطلباته لمساعدة القائمين عليه على القيام بمهام عملهم على الوجه الأكمل لصالح جميع أبناء الجامعة.

جاء ذلك خلال حضوره الاحتفال بالعام الخامس عشر لتواجد فرع معهد تكنولوجيا المعلومات بالجامعة بالتزامن مع الاحتفال بانتهاء مرحلة التدريب الشتوي لطلاب الجامعة، بحضور الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة و الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة تيسير عبد الحميد عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة أسيوط، والدكتور عبد السلام نوير عميد كلية التجارة، والدكتور مصطفى فايد منسق برنامج نظم معلومات الأعمال بكلية التجارة، والدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، والدكتور أحمد لطفي وكيل المعهد ومدير برنامج التدريب المكثف، والدكتور عمرو الشافعي مساعد رئيس المعهد للتدريب، والمهندس أيمن عياد مدير فرع معهد تكنولوجيا المعلومات بالجامعة، والمهندس حسام النقيب مستشار بوزارة الاتصالات، بجانب لفيف من أعضاء هيئة التدريس من مختلف كليات الجامعة ومن بمعهد تكنولوجيا المعلومات وعدد من خريجين وطلاب المعهد المتميزين.

وفي كلمتها أكدت الدكتورة هبة صالح على أن الشراكة مع الجامعة تمثل سبباً رئيسياً في تميز نتائج المعهد والتي تهدف الى تطوير الخدمات المقدمة للطلاب من مختلف الفئات العمرية وإعداد كوادر للمستقبل مسلحة بأهم أسلحة العصر وهي تكنولوجيا المعلومات والتي يمكنها إتاحة فرص عمل متميزة للغاية محلياً بل وعالمياً خاصة من خلال العمل الحر “Free lance”، حيث يقدم المعهد برامج متعددة فى أكثر من 32 تخصص بمجال تكنولوجيا المعلومات.

كما استعرض المهندس أيمن عياد أهم أعمال الفرع و حجم المنح التي يقدمها المعهد لطلبة الجامعة وخريجيها، مؤكداً أن المعهد ينفذ جميع البرامج التي ينص عليها البروتوكول مع الجامعة بل ويزيد عليها، مشيراً أنه تم خلال العامين الدراسيين السابق والحالي تدريب 5000 من طلاب الجامعة على عدد من البرامج، إلى جانب المساهمة في تدريس المناهج بكلية حاسبات وفي دعم صناعة الإلكترونيات بكلية الهندسة، فضلاً عن العمل على نشر الوعي بأهمية تكنولوجيا المعلومات والوظائف التي يتيحها هذا المجال للشباب، ثم استعرض عدد من خريجي المعهد الذين نجحوا في الحصول على وظائف مرموقة في شركات عالمية أو فرص عمل ممتازة ذات عائد مادي كبير بعد التدريب في المعهد على العمل الحر Free lance بل وقبل انتهاء التدريب.

وأضاف أن الاحتفال تضمن تكريم المعهد للدكتور طارق الجمال والدكتور أحمد المنشاوي والدكتورة مها غانم لإسهاماتهم في دعم نشاط المعهد، إلى جانب كلاً من الدكتور أحمد لطفي والدكتور عمرو الشافعي، كما تم تكريم عدد من خريجي المعهد المتميزين وهم المهندس أندرو صابر مدير شركة بترا أسيوط ومعيدتين بكلية الحاسبات وهما المهندستين ندى طارق وسلمى جمعة، وتكريم طلاب التدريب الشتوي بمناسبة انتهاء مرحلة التدريب.