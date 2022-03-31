لجنة «المعلوماتية» تتفقد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة جنوب الوادي (صور)

تفقد أعضاء لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية بوزارة التعليم العالي والأساتذة من الجامعات الحكومية، كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بفرع جامعة جنوب الوادي، برعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة، الدكتور محفوظ عبد الستار، ضمن خطة التطوير التي تنفذها وزارة التعليم العالي للاهتمام بعلوم الحاسب الالي وكليات الذكاء الاصطناعي.

وأكد الدكتور أسامة عمارة عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالغردقة، أن اللجنة أشادت بما يجري من اعمال ومناهج دارسة تقدم للطلاب، مشيرً إلى أن اللجنة أوصت باستقبال أعداد أكبر من الطلاب الوافدين، ومن المتوقع أن تستقبل الكلية خلال العام المقبل ما بين250 الي 300 طالب.

وأوضح عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالغردقة، أن زيارة أعضاء لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية بوزارة التعليم العالي شملت الدكتور عادل أبو المجد سويسى، عميد كلية حاسبات ومعلومات جامعة أسيوط، والدكتور عبد المجيد أمين على عبد الله، عميد كلية الحاسبات والمعلومات جامعة المنيا، والدكتور النميرى علام زناتي أبو الحسن، عميد كلية الحاسبات بجامعة سوهاج، وذلك بحضور أعضاء هيئة التدريس والطلاب بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالغردقة.