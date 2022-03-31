الخميس 31 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لجنة «المعلوماتية» تتفقد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة جنوب الوادي (صور)

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تفقد أعضاء لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية بوزارة التعليم العالي والأساتذة من الجامعات الحكومية، كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بفرع جامعة جنوب الوادي، برعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة، الدكتور محفوظ عبد الستار، ضمن خطة التطوير التي تنفذها وزارة التعليم العالي للاهتمام بعلوم الحاسب الالي وكليات الذكاء الاصطناعي.

C2FC3C7F-0459-48B3-A36E-067B18A83842

وأكد الدكتور أسامة عمارة عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالغردقة، أن اللجنة أشادت بما يجري من اعمال ومناهج دارسة تقدم للطلاب، مشيرً إلى أن اللجنة أوصت باستقبال أعداد أكبر من الطلاب الوافدين، ومن المتوقع أن تستقبل الكلية خلال العام المقبل ما بين250 الي 300 طالب.

507357D5-24C0-4DB9-95AD-D921624F6F47

وأوضح عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالغردقة، أن زيارة أعضاء لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية بوزارة التعليم العالي شملت الدكتور عادل أبو المجد سويسى، عميد كلية حاسبات ومعلومات جامعة أسيوط، والدكتور عبد المجيد أمين على عبد الله، عميد كلية الحاسبات والمعلومات جامعة المنيا، والدكتور النميرى علام زناتي أبو الحسن، عميد كلية الحاسبات بجامعة سوهاج، وذلك بحضور أعضاء هيئة التدريس والطلاب بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالغردقة.

F6AA485E-76A4-47F4-B6B8-2B721AEFED56
التعليم العالي الجامعات الحاسبات والمعلومات الذكاء الاصطناعي جامعة جنوب الوادي كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي علوم الحاسب كليات الذكاء الاصطناعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الضحك

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يوجه بمواصلة التعاون مع «إينى» وتذليل أى عقبات قد تواجهها

تصريحات صادمة من محمد صلاح عقب فشل تأهل مصر إلى المونديال

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2022 للشرائح المختلفة

وزير العدل: سجلت شقتى بالشهر العقارى فى 6 سنوات.. تستغرق 37 يومًا حاليًا

الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لأيمن منصور ندا بتهمة سب وقذف الإعلاميين

«انتشار رائحة غاز في سوهاج».. والمحافظة تكشف السبب وتوجه رسالة للمواطنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

إعادة تشكيل العالم

حسين دعسة

وسط الحرب الروسية - الأوكرانية.. مسارات للبنك الدولي للاستجابة لأزمة أسعار الغذاء

محمد العسيري

ثقافة الهزيمة وعفريت السنغال

جلال حمام

الترحيب الأوروبى بالمهاجرين الأوكرانيين.. قد لا يدوم!

د. القس صفوت البياضى

أقوال مأثورة تستحق التوقف عندها والتأمل

ماجد حبته

وثيقة سياسة ملكية الدولة

جمال رشدي

الحلم هو طريق النجاح

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. المؤامرة الكبرى (1)

صور

مصر فى عزاء الفنان عهدى صادق

الحزن يسطر على المشجعين بعد فشل تأهل مصر إلى المونديال

متابعة الماتش

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل 4 إسرائيليين فى حادث طعن بـ«غوش عتصيون»

«الخارجية الفلسطينية»: إسرائيل تتعمد التصعيد لخدمة مشاريعها الاستعمارية

فلسطين تحذر من تداعيات جرائم الاحتلال الإسرائيلى فى جنين وبيت لحم