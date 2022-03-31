ما أهمية هلال شهر رمضان وكيف غيّر العلم الطريقة التى نستدل بها؟

يصوم أكثر من 1.8 مليار مسلم في جميع أنحاء العالم فى شهر رمضان، وإنه الشهر الذي نزل فيه القرآن على النبي محمد، صلى الله عليه وسلم.

صيام الشهر الكريم هو أحد أركان الإسلام الخمسة، وهو إلزامي لجميع المسلمين الذين يتمتعون بصحة جيدة، وتشمل الفئات المستثناة الأطفال الصغار والمرضى والمسافرين والنساء الحوامل والمرضعات أو الحائض.

يعتبر رمضان أيضًا شهرًا ليليًا للمسلمين الذين ينهون صيامهم اليومي عند غروب الشمس، ثم يبدأون صلاة التراويح الأطول التي تليها عادةً التجمعات الاجتماعية التي تستمر حتى الليل.

ما أهمية تاريخ رؤية الهلال؟

تشير رؤية القمر إلى بداية شهر رمضان ونهايته، الشهر التاسع من التقويم الإسلامي، حيث تبدأ السلطات الدينية في الشرق الأوسط وخارجه قريبًا مسح السماء ليلاً للحصول على أول لمحة لقمر هلال، إيذاناً ببدء شهر رمضان.

في التقويم القمري الإسلامي، يسبق شهر رمضان شهر شعبان، ويبدأ شهر الصيام والروحانية عندما تجتمع لجان رؤية الهلال بعد غروب شمس يوم 29 شعبان، للبحث عن الهلال في تقليد مستمر منذ آلاف السنين.

والهلال رمز مهم في الإسلام ويستخدم في زينة رمضان، وغالبًا ما يمكن رؤيتها معلقة خارج المنازل، وعلى فوانيس رمضان وحتى على الشوكولاتة المغلفة بالهدية والتمر والحلويات التي غالبًا ما يتم تبادلها بين العائلة والأصدقاء والجيران.

كيف يتم تحديد بداية شهر رمضان؟

لجنة رؤية القمر بالمحكمة العليا السعودية تعلن الموعد الرسمي لشهر رمضان، وكثيرًا ما تدعو المحكمة العليا في المملكة السكان السعوديين للانضمام إلى جهود رؤية الهلال.

وقد قام فريق من مراقبي علم الفلك في قرية حوطة سدير بالمملكة العربية السعودية، وهي قرية تقع عند التقاطع بين الرياض وسدير والقصيم، بمراقبة رؤية القمر.

فالمنطقة الجبلية النائية الواقعة جنوب غرب المدينة بعيدة عن التلوث الصناعي، وتقع على ارتفاع 780 إلى 930 مترًا فوق مستوى سطح البحر، وقد اختارها فريق من علماء الفلك على مدى ستة أشهر.

وأفاد المركز الفلكي الدولي بأن الثاني من أبريل سيصادف أول أيام رمضان في معظم الدول الإسلامية، وقال محمد شوكت عودة، مدير المجلس الدولي لشهر رمضان المبارك، إن شهر شعبان بدأ في 4 مارس في معظم الدول الإسلامية، وسيقوم معظمهم برصد هلال شهر رمضان المبارك في 29 شعبان 1443، الموافق 1 أبريل.

ويتطلع العالم الإسلامي عادةً إلى المملكة العربية السعودية لتحديد الأيام التي تقع فيها الأحداث الدينية الكبرى، بما في ذلك بداية شهر رمضان، وعيد الفطر، الذي يصادف نهاية الشهر الكريم.

ومع ذلك، يُطلب من كل دولة التحقق بشكل مستقل من هذه التواريخ، عادةً من خلال لجنة خاصة من علماء الفلك ومسئولي المحاكم والمستشارين من السلطات الإسلامية.

كما دعت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية في قطر شعبها، العام الماضي، للمشاركة في رؤية القمر.

كيف غيّر العلم رمضان؟

غيرت العلوم الحديثة وعلم الفلك طريقة الاحتفال ببدء شهر رمضان.

فتستخدم التلسكوبات والتلسكوبات الراديوية على نطاق واسع للمساعدة في جهود رؤية القمر وتقديم تنبؤات أكثر دقة.

قد يظهر القمر في السماء لفترة قصيرة من الوقت، وأحيانًا يكون مرئيًا فقط لبضع دقائق، ويجب أن يكون المراقبون في مواقعهم أثناء تلك النافذة في مكان بعيد مفتوح وخالٍ من التلوث البصري، ويفضل أن يكون على أرض مرتفعة.