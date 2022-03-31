في يومها العاشر.. تعرف على حصيلة بيع بنكي مصر والأهلي لشهادات الـ18%

10 أيام مرت على إطلاق البنك المركزي للشهادة الادخار السنوية 18%، والتي تعتبر وعاءًا ادخاريًا يتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة التي تبلغ مدتها سنة ويصرف عائدها شهريًا، ويتم احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر.

وقالت مصادر داخل البنك الأهلي، إن هناك إقبالًا كبيرًا من المواطنين على شراء الشهادة في بنكي مصر والأهلي، سواء في الفروع أو عبر التطبيقات الخاصة بهم، حتى أن هناك من باع شهاداته القديمة واستبدلها بالمطروحة حديثًا.

وتابعت في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن عدد المستفيدين منها حتى الآن، بلغ نحو 800 ألف أسرة استفادت من دعم نقدي شهري كبير من خلال الاستثمار في الشهادات البلاتينية ذات العائد المرتفع والبالغ 18% شهريًا.

وأكملت أن الشهادة مرتفعة العائد حققت حصيلة بقيمة 235 مليار جنيه حتي الأن ، بخلاف حصيلتها في بنك مصر.

وطرح البنك الأهلي المصري شهادة تحت مسمى «الشهادة البلاتينية السنوية ذات العائد الشهري» والبالغ 18% سنويا بداية من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

وقرر البنك المركزي رفع الفائدة بمعدل 1% في اجتماع استثنائي، حيث قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماع استثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب.

أما بالنسبة لبنك مصر فصرح محمد الأتربي، رئيس بنك مصر،أن البنك نجح في توصيل حصيلة الاكتتاب في شهادات الإيداع ذات عائد 18% الشهرية؛ لـ 112 مليار حنيه في 10 أيام ، موضحًا ان الاقبال الشديد يرجع لتسهيلات البنك المركزي لشرائها وكون الشهادة ملاذ آمن يحافظ على قيمة الجنية خاصة بعد انخفاضه 16 % من قيمته نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية التي تشهدها دول العالم حاليًا .