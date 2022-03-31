الخميس 31 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

مقتل 4 إسرائيليين فى حادث طعن بـ«غوش عتصيون»

حادث طعن بغوش عتصيون
حادث طعن بغوش عتصيون

لقى أربعة إسرائيليين مصرعهم، وأصيب آخر، في عملية طعن وقعت بالقرب من محطة حافلات، داخل مستوطنة «غوش عتصيون»، صباح اليوم، الخميس.

وأعلن جهاز الشرطة الإسرائيلية عن استشهاد منفذ الحادث، مشيرًا إلى أنه شاب فلسطيني، يبلغ من العمر 30 عامًا، ومن سكان مدينة بيت لحم، حسبما أذاعت القناة الـ12 في التليفزيون الإسرائيلي. 

استشهاد منفذ العملية

وبعد تنفيذ الشاب الفلسطيني عملية الطعن، واجهه مستوطن إسرائيلي مسلح، وأطلق النار تجاهه، وتم استشهاده على الفور.

وتتزايد حدة التوترات بين الفلسطينيين والإسرائيليين خلال الآونة الأخيرة، بعد وقوع عدد من عمليات الطعن وإطلاق النار.

وقُتل نحو 15 إسرائيليًا، خلال الأيام القليلة الماضية، في ظل تصاعد وتيرة العمليات الفلسطينية.

عملية طعن غوش عتصيون مقتل 4 إسرائيليين مستوطنة الشرطة الإسرائيلية

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وائل لطفي

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