الخميس 31 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

العثور على «جثة غريبة» مدفونة فى «وضع التشهد» بأكتوبر

جثة
جثة

عثر أهالي حدائق أكتوبر على جثة فتاة بكامل ملابسها داخل مقبرة فهرع الأهالي وأبلغوا أجهزة الأمن.

توجه بعض الأهالي في طريقهم إلى دفن جثة متوفى داخل مقابر عائلتهم بمنطقة حدائق أكتوبر، لكن المفاجأة كانت عندما تم فتح المقبرة ونزولهم إلى غرفة الدفن، لاحظ أحد أقارب المتوفى جسم إنسان غريب وعندما حاول التعرف على الجثة، اكتشف أنها جثة فتاة مدفونة بكامل ملابسها ويدها مرفوعة إلى أعلى بينما إصبع السبابة في وضع التشهد.

وعلى الفور، أبلغ الأهالي قسم شرطة أكتوبر بتفاصيل الواقعة، وانتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، وبينت التحريات أن الفتاة التي عثر عليها داخل المقبرة ليست من أقارب أصحاب المدفن وأنهم وجدوها خلال دفن أحد أقاربهم، وتم التحفظ على الجثة، وأبلغت جهات التحقيق لمباشرة ملابسات الواقعة. 

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