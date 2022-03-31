«الفتوى والتشريع» تُلزم مدينة الأبحاث بدفع 900 ألف جنيه للضرائب

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار أسامة محرم، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إلزام الهيئة العامة لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، بأن تؤدي إلى مصلحة الجمارك مبلغًا ٩٥٧ ألف و٩٤٠ جنيهًا، قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عن مشمول الرسالة الجمركية هو عبارة عن أثاث، وأجهزة علمية، ومحابس مياه وغاز، وفيش كهرباء (بلانشات معمل)، بغرض استخدامها بمعهد الهندسة الوراثية التابع لها.

وأكدت الجمعية العمومية، أن الهيئة العامة لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية استوردت من خارج البلاد مشمول الرسالة الجمركية عام ١٩٩٦، بغرض استخدامها بمعهد الهندسة الوراثية التابع لها، وتم الإفراج بصفة مؤقتة عن مشمول الرسالة دون تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية، وذلك نظير إقرار الهيئة بسداد الضرائب والرسوم المستحقة حال عدم صدور قرار بإعفائها؛ وإذ لم يتضمن قرار وزير المالية رقم (1667) لسنة 1998 المُشار إليه إعفاء هذا المشمول من الضرائب والرسوم الجمركية.

ومن ثمَّ، يكون المشمول خاضعًا للضرائب والرسوم الجمركية المقررة قانونًا، لورود الأوراق خلوًا مما يفيد صدور قرار بالإعفاء من هذه الضرائب والرسوم، ولورودها خلوًا كذلك مما يفيد توفر مناط تطبيق أحكام البروتوكول المُشار إليه، ومن ثم تكون الهيئة ملزمة بأداء مبلغ مقداره (957940) تسعمائة وسبعة وخمسون ألفًا وتسعمائة وأربعون جنيهًا إلى المصلحة، قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عن هذا المشمول.