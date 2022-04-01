بتمثال يحمل صورته.. فنان بالوادي الجديد يدعم محمد صلاح على طريقته الخاصة

يصنف اللاعب المصري محمد صلاح، لاعب منتخب مصر، وليفربول من أحسن لاعبي العالم مؤخرا، لما يتمتعه من مهارات، وسرعة عالية تجعله يتربع على عرش اللاعبين المحترفين، ومع ذلك لم يسلم من الانتقادات الحادة كان أخرها ما تعرض له بعد ضياع ضربة الجزاء التي كانت سببا في عدم التأهل إلى المونديال، حيث واجه تعليقات قاسية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن خسر منتخب “الفراعنة” أمام السنغال في ضربات الترجيح والملقبه بضربات “الحظ”، واعتبره البعض أنه مسؤول عن خسارة الفريق المصري.

مع ذلك يظل صلاح حبيب الملايين، كبار وصغار أصبح بالنسبة لهم أكثر من لاعب كرة متخطيا الحدود المحلية في قلوب متابعيه من كل حدب وصوب.

صلاح عبود، ابن مركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، واحد من محبي اللاعب المصري محمد صلاح، يقول: “لم أترك مباراة واحدة للموهوب بالفطرة “مو صلاح” إلا وشاهدتها، فأنا مداوم على تشجيعه سواء كان مع منتخبنا الوطني الأصيل أو مع ناديه في ليفربول”.

يتابع “عبود” حديثه قائلا: “من حبي الشديد للاعب محمد صلاح لاعب المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي صنعت له له تمثالا بصورته تعبيرا عن دعمي له في كل المواقف، ورفضي الإساءة لرمز مصري وعالمي“، ووجه رسالة للجمهور قائلا: “الكرة مكسب وخسارة ولابد من فريق فائز في النهاية”.

وأوضح عبود أن جميع اللاعبين في صفوف المنتخب الوطني المصري تعرضوا لضغوط نفسية وعصبية وترهيب قبل اللقاء الأخير مع السنغال، والذي انتهى بفوز السنغال في ضربات الترجيح.

وأشار عبود إلى أنه لا يملك أي شئ لدعم اللاعب المصري محمد صلاح سوى هذا التمثال الذي يحمل صورته، ويجمل منزله الصغير بالوادي الجديد، مؤكداً أنه يعشق هذا اللاعب الذي بات نموذجا للنجاح وتحدي كافة الصعاب.