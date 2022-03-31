المشدد 3 سنوات لشقيقين شرعا في قتل عم فتاة بالبساتين

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، شقيقين بالسجن المشدد 3 سنوات شرعا فى قتل مواطن فى البساتين، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى الشنوفى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي وخالد عبد الغفار النجار الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة المتهمين «محمود.م»، 23 سنة، عامل، وشقيقه «شهاب الدين»، 18 سنة، طالب بدائرة قسم شرطة البساتين بمحافظة القاهرة بالشروع فى قتل المجنى عليه محمد سامى عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد على إثر مشادة كلامية نشبت بينهم لعتاب ضحيتهما لهما مما أثار حفيظتهما فتولدت لديهما نية الخلاص منه ونفاذًا لما وغر بصدرهما، استلا سلاحمهما الأبيضين «كذلكان» على الفور للظفر بغريمهما، بأن قاما بالاعتداء عليه باستخدام أسلحتهما الحادة بأن كالا له بهما عدة ضربات استقرت فى مواطن قاتلة من جسده «رأسه»، أسفرت عن سقوطه أرضًا.

وما أن ارتأيا وضعية سانحة لتنفيذ نيتهما الخبيثة بالاعتداء عليه قاصدين من ذلك إزهاق روحه، فأحدثا به الإصابات وكونها جاءت فى مقتل إلا أن أثر جريمتهما قد خاب لسبب لا دخل لإرادتهما فيه، ألا وهو تدخل العامة للحول بينهما وقتله ونقله للمستشفى وتداركه بالعلاج.

وأضافت تحريات النقيب شرطة أحمد محمد سمير معاون مباحث قسم شرطة البساتين، أنه على إثر توجه المجنى عليه لمحل تواجد المتهمين لعتابهما على مضايقتهما لنجلة شقيقه نشبت مشادة كلامية بين الطرفين، تطورت لمشاجرة طالت فيها المتهمين على المجنى عليه ضحيتهما، وقاما بالاعتداء عليه بالضرب مستخدمين سلاحين أبيضين «كذلكان» حتى تمكنا من إسقاطه أرضا ووالا الاعتداء عليه قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثا به إصابات قاتلة استقرت فى رأسه ويده إلا أنهما لم يبلغا مقصدهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو تدخل الأهالى قاطنين المنطقة للحول بينهما والاستمرار فى التعدى على المجنى عليه ومن ثم نقله للمستشفى وتداركه بالعلاج.