مصر أنفقت 900 مليار جنيه للحماية الاجتماعية ودعم الخبز خلال 3 سنوات

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن أن الدولة وجهت 750 مليار جنيه (من الموازنة العامة للدولة) خلال الفترة (18/2019ـ20/2021) لبرامج الحماية الاجتماعية بمعدل نمو بلغ 50% بين عامي (15/2016ـ 20/2021)، وقد نتج عن ذلك تحقق العديد من الإنجازات، منها في مجال الحماية الاجتماعية استفادة 3,8 مليون أسرة (14.1 مليون مواطن) من برامج الدعم النقدي.

وأشارت الوزارة، وفقًا لتقرير عن دور الحكومة في تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، إلى استفادة 1.1 مليون مواطن من أصحاب الهمم من برامج الدعم النقدي بنسبة 8% من جملة عدد المستفيدين، كما شملت المرحلة التمهيدية من مبادرة "حياة كريمة" توجيه حوالي 15 مليار جنيه لتطوير أكثر 375 قرية احتياجا في مصـر (4.5 مليون مواطن) نتج عنها خفض معدلات الفقر في هذه القرى في المتوسط بـ11 نقطة مئوية، وقد نتج عن هذه الجهود تحسن العديد من المؤشرات التنموية، منها انخفاض معدل الفقر عام 19/2020 لأول مرة منذ 99/2000 لیبلغ 29,7%، وانخفاض معدل الفقر المدقع من 6.2% عام 17/2018 إلى 4.5% عام 2019/2020.

وأشار التقرير إلى توجيه 150 مليار جنيه لدعم الخبز (في 3 سنوات) بمعدل نمو بلغ 50% مقارنة بالثلاث سنوات السابقة، ليبلغ عدد المستفيدين 72 مليون مواطن إلى جانب توجيه 252 مليار جنيه لدعم السلع التموينية (في 3 سنوات) بمعدل نمو بلغ 47% مقارنة بالثلاث سنوات السابقة، ليبلغ عدد المستفيدين 64 مليون مواطن، وقد نتج عن جهود الدولة لتحقيق هذا الهدف تحسن العديد من المؤشرات التنموية، حيث بلغت نسبة الأسر الأكثر احتياجا المستفيدة من دعم السلع التموينية حوالي 91%، كما بلغت نسبة الأسر التي تم تغطيتها ببطاقات التموين حوالي 84%، وترتفع هذه النسبة في الريف لتصل إلى 91,1% مقابل 74,9% في الحضر، كما بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك 95% مقارنة بنسبة بلغت 87% عام 2014، وبلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء 98% مقارنة بنسبة بلغت 93% عام 2015.