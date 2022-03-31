«مدد» معرض جماعي بقاعة خان المغربي 10 أبريل

تنظم قاعة خان المغربي حفل افتتاح المعرض الجماعي "مدد..مدد" للفنانين أحمد سليم وإبراهيم البريدى وإيفيلين عشم الله وعزة أبو السعود وعمر عبد الظاهر، يوم الأحد الموافق ١٠ أبريل في تمام الساعة الثامنة مساءً، بمقر القاعة بالزمالك.

ويستمر المعرض حتى يوم ٢٧ أبريل، ساعات العمل بالقاعة خلال الشهر الكريم تبدأ من الساعة ١١ ص وحتى الساعة ٣ م و من الساعة ٨ م وحتى ١١ م يوميا ما عدا يوم الجمعة.

إيفيلين عشم الله ، فنانة تشكيلية مصرية، ولدت بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ. تخرجت في كلية الفنون الجميلة، جامعة الإسكندرية عام 1973. وبعد تخرجها تزوجت من الصحفي «محمود يسري».

إيفيلين عضو مؤسس لنقابة الفنانين المصرية، وأقامت أكثر من معرض للوحاتها، وعملت صحفية بمجلة روز اليوسف في الفترة 1973 حتى 1975، وفي عام 2000 شغلت منصب مدير المتحف المصري للفن المعاصر حتى استقالت عام 2002.أصبح لإيفيلين عشم الله 22 معرضاً في عام 2005، وأسلوبها معرف أنه يحاكي الأساطير والسحر بحيث تكون كل لوحة تعبّر عن حكاية.

‏الفنان إبراهيم البريدى فنان تشكيلي ورسام كاريكاتير و رائد ومؤسس فن #المرج_خيط والحائز على جائزة الدولة التشجيعية. حاصل على عدة جوائز محلية ودولية.

الفنان عمر عبد الظاهر، من مواليد عام 1966، تخرج فى كلية الفنون الجميلة قسم الجرافيك (شعبة التصميم المطبوع) بجامعة المنيا عام 1991، وحصل على الماجستير من كلية الفنون الجميلة قسم الجرافيك بعنوان «أثر الفنون البدائية على فن الحفر المصرى» وهو ما يبين لنا اهتمامه ليس فقط الفنى، وإنما الأكاديمى بالفنون التراثية ليصقل بهذا رؤيته لهذا الخط الفني الذى يحذوه، وكذلك حصل على درجة الدكتوراه فى فلسفة الفن من كلية الفنون الجميلة، ليضيف بعدًا آخر لتجربته.