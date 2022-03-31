«التموين» تواصل ضخ السلع بتخفيضات 30%.. «لحوم» بـ56 جنيها والبلح بـ12

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية على ضخ المزيد من السلع الغذائية الأساسية واللحوم وكذلك السلع الرمضانية بجميع منافذ المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية بتخفيضات تتراوح بين 20 إلى 30%، بالإضافة إلى استمرار معارض وشوادر أهلا رمضان استعدادا لاستقبال رمضان 2022.

وشددت الوزارة على توافر جميع السلع واستقرار أسعارها في المجمعات الاستهلاكية، والبالغ عددها 1300 منفذ، وأن كل مجمع يتواجد به نحو 1100 نوع من السلع، وأن كيلو اللحم الهندي داخل منافذ المجمعات الاستهلاكية بسعر 56 جنيه، والبرازيلي 85 جنيه للكيلو، والسوداني بسعر 95 جنيها للكيلو.

وجاءت أسعار السلع الأساسية بالمجمعات كالتالي، سعر السكر يسجل 10.50 جنيه للكيلو للمستهلك، والأرز يبدأ من 8 جنيهات للكيلو، وسعر الزيت يبلغ 25 جنيه للتر، وزجاجة الزيت عبوة 900 مللي بسعر 23.5 جنيه، وسعر المكرونة من 4.5 إلى 5 جنيهات.

وبالنسبة للسلع الرمضانية، يتراوح سعر التمر من 12 إلى 28 جنيها للمتر النصف جاف، وسعر لفة قمر الدين وزن 400 جرام ما بين 12 إلى 35 جنيها وفقا للنوع، ويباع التمر هندي زنة 300 جرام بسعر 25 جنيها، والعرق سوس 200 جرام بسعر 30 جنيها.

وبالنسبة لأسعار المكسرات، يصل سعر الفسدق الإيراني حصى 65 جنيها زنة 250 جراما، وبندق قلب بسعر 40 جنيها زنة 250 جراما، وعين جمل 250 جراما بسعر 50 جنيها، ولوز قلب أمريكي 250 جراما بسعر 45 جنيها، وكيس لوز بقشره زنة 500 جرام بسعر 50 جنيها، وكيس عين جمل بقشره 500 جرام بسعر 50 جنيها، وجوز الهند نصف دسم بسعر 30 جنيها زنة 500 جرام.

ويتراوح سعر الزبيب من 19 جنيها زنة 200 جرام، والزبيب المصري زنة 500 جرام بسعر32.5 جنيه، والإيراني بسعر 90 جنيها للكيلو.