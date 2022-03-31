الخميس 31 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

روسيا تحمل الاتحاد الأوروبى مسئولية تغيير عملة الدفع مقابل الغاز إلى الروبل

جريدة الدستور

حمل نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، دول الاتحاد الأوروبي مسئولية اتخاذ موسكو قرارها باعتماد العملة المحلية "الروبل" في الدفع مقابل النفط والغاز الروسي.

وقال ريابكوف ـ في تصريح خاص لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم (الخميس) ـ إن "موسكو لم تعدل عقود الغاز مع الاتحاد الأوروبي بل تدافع عن مصالحها ضد العقوبات التي وصفها بأنها "غير مسئولة على الإطلاق".

واتهم المسئول الروسي الدول الأوروبية بالتخلي عن الالتزامات والتعهدات المبرمة مع موسكو في كثير من المجالات عقب اتخاذ قرارات ضد روسيا، داعيا في الوقت نفسه المسئولين في الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة اتخاذ قرارات صائبة تجاه البلاد.

كان الاتحاد الأوروبي قد فرض مؤخرا حزمة عقوبات ضد روسيا، وصفتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأنها "الأقسى على الإطلاق"، وذلك على خلفية شن القوات الروسية، فجر يوم الخميس 24 فبراير الماضي، عملية عسكرية على شرق أوكرانيا.

موسكو الروبل الاتحاد الأوروبي روسيا

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