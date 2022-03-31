شراكة استراتيجية واقتصادية لمجمع عمال مصر مع سلطنة عمان لزيادة الاستثمارات

أعلن المكتب الإعلامي لمجمع عمال مصر، عن توقيع توقيع عقد شراكة استراتيجية واقتصادية مع السلطنة العمانية، بحضور ومشاركة وفد رفيع المستوى وممثلين الهيئات الصناعية والاستثمارية بالسلطنة.

يأتي ذلك ضمن خطة موضوعة للتواجد في منطقة الخليج العربي وزيادة العمق و الروابط الاقتصادية العربية المشتركة لكي تصبح منظومة اقتصادية تؤثر في سوق العمل العربي والإفريقي والعالمي، أتت أولى ثمارها من خلال الجولة العربية لرئيس مجمع عمال مصر المهندس هيثم حسين بدول الخليج العربي وذلك لبناء شراكات استراتيجية استثمارية وزيادة العمق الاقتصادي بين الدولتين الشقيقتين.

وفي نفس السياق، استقبل مجمع عمال مصر زيارة من الوفد العماني برئاسة السفير العماني بجمهورية مصر العربية عبدالله الرحبي وسفيرها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وذلك لتوقيع عقد الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية بيـن مصانع OMC لصناعة اليونيفورم والملابس الجاهزة ورجل الأعمال العماني الشيخ محمد صالح الخالدى لتصدير المنتجات المصرية المصنعة من القطن المصري للسوق الأوروبية.

وأشار المهندس هيثم حسين، في كلمته بالترحيب بالحضور وتعريف بمصنع OMC الذي أنشئ عام 2019 هو أحد استثمارات مجمع عمال مصر الصناعي ومتخصص في صناعة الملابس الجاهزة والأمن الصناعي حيث يغطي 70% من احتياجات المصانع والشركات في 6 مناطق صناعية في السوق الصناعية المصرية من خلال منتجات مصنع OMC وبقوة تشغيلية من الفنيين 250 فني إنتـاج، ويأتي ذلك التوقيع تحت رعايـة السفير العماني بجمهورية مصر العربية عبدالله الرحبـي، وبتشريف الشيـخ هلال بن حمد الحسني الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية بسلطنة عــمان، وبحضور السيد ياسر تـعلب رئـيس لجنة الاستثمار للجالية المصرية ، ومسئولين من كبار مديري وزارة التجارة والصناعة بالسلطنة، ونخبة من مسئولي الجهات الحكومية والمستثمرين بسلطنة عمان لحضور مراسم التوقيع .

وأكد حسين أهمية التعاون والترابط العربي وتضافر كل الجهات المعنية من القطاع الحكومي والقطاع الخاص في الدول العربية لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وعبر عن سعادته البالغة بفريق العمل وسرعة النمو الذي تشهده عمال مصر وتحقيق الأهداف على أرض الواقع وصرح قائلا "منظومة عمال مصر أصبحت تجمع شعوب العرب، وذلك لخدمة الاقتصاد الوطني واليوم هو أول الإنجازات في وضع اللبنة الأولى للاستثمارات الصناعية المصرية العمانية بتوقيع شراكة استراتيجية واقتصادية لمصنع OMC لصناعة الملابس الجاهزة أحد استثمارات عمال مصر الصناعية والتي سينتج عن تلك الشراكة دخول المنتجات المصرية للسوق الأوروبية وفتح 500 فرصة عمل مباشرة لشباب مصر من الفنيين والإداريين بخطة تصديرية في الخمس سنوات بقيمة صادرات مستهدفة 900 مليون جنيه مصري خلال خمس سنوات".

وأشاد رجل الأعمال الشيخ محمد بن صالح الخالدي بشراكتـة المبرمة مصـنع OMC لصناعة اليونيفورم والملابس الجاهزة، مؤكدا أهمية المنافسة بالمنتجات المصرية في السوقين الأوروبية والأمريكية، وأعلن عن تعاقدات تم إبرامها مع كبرى العلامات التجارية العالمية لتصنيع وتصدير المنتجات لهـم من خلال مصنع OMC الذي سيتم ضخ استثمارات جديدة من خلالة وكان أبرزها (POLO- GAP- Lee-) .

من جهته، عبر السفير العماني بمصر عبدالله الرحبي، عن سعادته البالغة بما رآه في مجمع عمال مصر، وصرح بتقديم كافة الدعم والرعاية للشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، وأكد أهمية تضافر كل الجهات المعنية في الدول العربية لبناء شراكات وتكتلات اقتصادية قوية والاستفادة المتبادلة من إمكانيات وقدرات الدول.

وثمن "الرحبي" فكر ورؤية المهندس هيثم حسين، رئيس مجمع عمال مصر لبناء شراكات عربية قوية والمنافسة بالمنتجات العربية في الأسواق العالمية، مشيدا بالدور الفعال والهام الذي تقوم به لجنة الاستثمار في خلق فرص استثمارية واقتصادية وشراكات إستراتيجية بين الطرفين.

في نفس السياق، عبر الشيخ هلال بن حمد الحسني رئيس المؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن بالسلطنة العمانية، عن سعادته بوجوده في مصر، مثمنا ما رآه في مجمع عمال مصر من قطاعات مختلفة تخدم الصناعة والمناطق الصناعية، مشيدا بمجهودات المهندس هيثم حسين أثناء جولته في سلطنة عمان في زيارة المناطق الصناعية المختلفة (صحاري ومدائن) ومعاينة المصانع وطرح الأفكار الجديدة لتطوير الصناعة والمناطق الصناعية في السلطنة وخطة تدريب العمالة لتأهيلهم لسوق العمل الصناعية، إضافة لبعض المقترحات وذلك لجلب خبراء مصريين في الصناعة لتطوير الصناعة العمانية، وصرح هلال بتوجه السلطنة في الوقت الحالي لإنشاء 20 منطقة صناعية جديدة.

من جهته، أعرب ياسر تعلب عن سعادته لتحقيق إنجاز جديد من إنجازات لجنة الاستثمار والتنمية، وذلك تحقيقا لأهدافها للربط التجاري والاستثماري بين مصر وعمان وتحقيق شراكات ناجحة وتوفير حزمة قويـة من الاستثمارات لزيادة العمق والتبادل التجاري بين الدولتين، مثمنا دور لجنة الاستثمار في السعي لتحقيق شراكة استراتيجية وتعاون استثماري بين الدولتين الشقيقتين مصر وعمان متمثلة في شراكة الشيخ محمد الخالدي مع مصانع OMC أحد مشروعات مجمع عمال مصر.