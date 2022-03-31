الخميس 31 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

طارق الجنايني يكشف عن مجموعة من ضيوف الشرف في مسلسل «suits بالعربي»

suits بالعربي
suits بالعربي

كشف المنتج طارق الجنايني عن مجموعة من ضيوف الشرف في مسلسله الرمضاني " suits بالعربي" وضمت القائمة النجم العالمي أحمد حسام ميدو في ظهوره الأول كممثل والنجوم أسماء جلال وهدى المفتي وسلمى أبو ضيف وعلي قاسم وخالد كمال وناردين فرج ومحمد رضوان وليلى عز العرب ويارا جبران ومحمد يسري وعماد رشاد وملك بدوي.

سيتم عرض المسلسل على شبكة OSN وتطبيقها OSN Streaming وقناة CBC وتطبيق Watch It.

يشار إلى أن الجنايني قد حصل على الحقوق القانونية لتقديم النسخة العربية من المسلسل الأمريكي الشهير Suits، الذي تم تصنيفه ضمن أفضل وأنجح عشرة مسلسلات أمريكية على مدار الـ20 عاماً الماضية.

وطرحت الشركة المنتجة للعمل الإعلان الرسمي لأحمد داود في مسلسل "سوتس العربي" والذي يقدم فيه شخصية آدم منصور المحامي، وكشف الإعلان عن بعض تفاصيل الشخصية التي أهلته للعمل في أكبر مكتب محاماة في مصر، وهي أنه يحفظ الكلام سريعًا، ويمتاز بالجرأة والقدرة على الإقناع. 

ويقوم أحمد داود وآسر ياسين في إطار أحداث المسلسل بشخصيتي آدم منصور وزين ثابت، وهما مايك روس وهارفي سبيكتر في النسخة الأجنبية من المسلسل، والذي يتعرفا على بعضهما في وقت مبكرًا ليخوضا تحديات صعبة لحل القضايا. ويشارك أحمد داود وآسر ياسين بطولة مسلسل “Suits بالعربي” كلا من النجوم صبا مبارك، وريم مصطفى، ومحمد شاهين وتارا عماد، والمسلسل من تأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد، وإنتاج طارق الجنايني، وإخراج عصام عبد الحميد، وتحظى النسخة الأميركية من المسلسل بشعبية كبيرة في الوطن العربي، حيث حصد المسلسل تقييم 8.4 على موقع IMDb.

كما يعرض المسلسل أيضًا عبر منصة Watch it ويعرض بالتزامن عبر شبكة قنوات OSN، ومن المنتظر أن تعلن شبكة cbc خلال أيام عن موعد عرض المسلسل خلال شهر رمضان المقبل.

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