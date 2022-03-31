إحالة ملف مصنع الحصر المحترق بشبرا الخيمة للمنشآت الآيلة للسقوط

أجرى اللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة معاينة لمصنع الحصر المحترق عقب إخماد النيران، وقرر تحويل موقع الحريق للجنة المنشآت الآيلة للسقوط لإصدار القرار المناسب.

وقال اللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة، إن الحريق شب بمصنع حصير بلاستيك بنطاق حي غرب طريق ١٣٥ بجوار مسجد كريستال عصفور باسم محمود سيد نجم وجري استدعاء الحماية المدنية التي دفعت بـ8 سيارات إطفاء وجميع الأجهزة الأمنية وتم اتخاذ اللازم دون خسائر بشرية، مشيرا إلى أن الخسائر في الخامات والمعدات جار تقديرها.