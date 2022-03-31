الخميس 31 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إحالة ملف مصنع الحصر المحترق بشبرا الخيمة للمنشآت الآيلة للسقوط

حريق شبرا الخيمة
حريق شبرا الخيمة

أجرى اللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة معاينة لمصنع الحصر المحترق عقب إخماد النيران، وقرر تحويل موقع الحريق للجنة المنشآت الآيلة للسقوط لإصدار القرار المناسب.

وقال اللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة، إن الحريق شب بمصنع حصير بلاستيك بنطاق حي غرب طريق ١٣٥ بجوار مسجد كريستال عصفور باسم محمود سيد نجم وجري استدعاء الحماية المدنية التي دفعت بـ8 سيارات إطفاء وجميع الأجهزة الأمنية وتم اتخاذ اللازم دون خسائر بشرية، مشيرا إلى أن الخسائر في الخامات والمعدات جار تقديرها.

الحماية المدنية حريق مصنع السيطرة على الحريق سيارات إطفاء دون خسائر بشرية مدير أمن القليوبية رئيس حى غرب

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