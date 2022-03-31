الخميس 31 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«ربك بيدي الحمل الثقيل للكتف اللي بيشيل».. شيرين تحضر لأغنية جديدة

شيرين
شيرين

نشرت النجمة شيرين عبد الوهاب عبر خاصية الستوري مقطع من أغنيتها الجديدة التي تنوي طرحها خلال الفترة القادمة كما نشرت عبر حسابها على تويتر تغريدة بكوبليه من الأغنية.

وكتبت شيرين عبر حسابها الرسمي: "ربك ما بيديش أبدًا حمل تقيل.. غير للكتف اللي يشيل"، لتؤكد شيرين بذلك أن أغنيتها القادمة دراما وتفاعل الجمهور بشكل غير عادي مع البوست وطالبوها بطرح الأغنية في أقرب وقت.

يذكر أن شيرين قدمت مؤخرًا حفل كبير في الكويت حقق نجاحًا وتعيش حالة كبيرة من النشاط الفني.

وشاركت شيرين عبدالوهاب، في احتفالية برنامج «الدوم»، والتي أعربت عن سعادتها للتواجد من أجل دعم المواهب المصرية.

برنامج «الدوم» من إنتاج شركة "ميديا هب سعدي- جوهر"، بالتعاون مع وزارتي الثقافة والشباب والرياضة، وتتبناه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويشارك في عضوية لجنة التحكيم المخرج المسرحي الكبير خالد جلال وميرفت أبوعوف، كما تتراوح أعمار المشتركين من الذكور والإناث بين 16 و28 سنة للغناء والتمثيل، أما التقديم من 21 لـ28 عاماً من جميع المحافظات المصرية، حيث تم إجراء اختيارات لـ15 ألف مشترك.

وكانت الأولوية في الاختبارات للمشتركين المتقدمين عبر الموقع الرسمي وليس بأسبقية الحضور، من خلال تنظيم كبير وضخم، كما يشترط على المتسابقين أن يستقروا في القاهرة.

«الدوم» هو أول برنامج لاكتشاف المواهب يجمع بين التمثيل والغناء وتقديم البرامج في الشرق الأوسط في موسمه الأول، والذي سيعرض حصريا على شاشة قناة «ON».

𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 نشرها في احتفال المخ جميع المحافظات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية النجمة شيرين عبد الوهاب

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وائل لطفي

حاجتنا إلى الضحك

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