مسلسلات رمضان 2022.. مهند طه ينتهى من تصوير مشاهده فى أحداث مسلسل«مكتوب عليا»

يشارك الفنان الشاب مهند طه في أحداث مسلسل «مكتوب عليا» للنجم أكرم حسنى والمقرر عرضه، في شهر رمضان المبارك.

وكشف مهند في أنه انتهى من تصوير مشاهده فى أحداث العمل والتي جمعته بالفنان عمرو عبد الجليل، حيث يقوم بدور جديد ومختلف عليه عما قدمه فى أعماله المسرحية.

وأعرب «مهند طه» عن بالغ سعادته بالعمل فى مسلسل يضم نخبه من المع النجوم والفنانين، وأنه يراهن على نجاح العمل لما يحمله من كوميديا تدخل إلى قلوب المشاهدين بسرعه كبيرة

مسلسل «مكتوب عليا» تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوى، وبطولة أكرم حسنى، عمرو عبد الجليل، هنادى مهنا، آيتن عامر، حنان سليمان، أسامة عبد الله، محمد طعيمة، محمود السيسى، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الفنانين الشباب، ولأول مرة هلا رشدي ‏ممثلة بعيدًا عن الغناء، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف.

وتدور أحداث مسلسل «مكتوب عليا» حول «جلال» أكرم حسنى تنقلب حياته بسبب تعرضه للسحر، وخلال الأحداث يمر بالعديد من المواقف الكوميدية لمواجهة هذا السحر.

وتحدث مخرج المسلسل خالد الحلفاوى، فى تصريحات له، قائلًا إن فكرة "مكتوب عليا" للفنان أكرم حسنى وعمرو عبد الجليل ومجموعة من الفنانين، هى فكرة جديدة وغريبة نوعا ما، مردفا: "لم أر فكرة المسلسل من قبل، لاسيما كونها فى سكة كوميدية".

وأضاف أنه تعامل مع الفنان أكرم حسنى فى مسلسل «الوصية» من قبل، ولكن يتعامل لأول مرة مع الفنان عمرو عبد الجليل، وكذلك الفنانة هنادى مهنى فى أعمال فنية، وحتى الآن تم الانتهاء من 50% من تصوير المسلسل.