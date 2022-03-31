تصدر «الترند» بعد اعتزاله.. أبرز المعلومات عن النجم الأمريكي بروس ويليس

تصدر النجم الأمريكي بروس ويليس مؤشرات محرك البحث "جوجل"، بعد أن أعلنت عائلته تقاعده نهائيا عن ممارسة مهنة التمثيل بعد تأكد إصابته بـ مرض "الحبسة الكلامية" وهو اضطراب لغوى ناتج عن تلف فى الدماغ، يؤثر على فهم الكلام والقدرة على التحدث أو القراءة أو الكتابة، على الرغم من أنه لا يؤثر على الذكاء.

فى هذا السياق ترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن بروس ويليس