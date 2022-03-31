الخميس 31 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

تصدر «الترند» بعد اعتزاله.. أبرز المعلومات عن النجم الأمريكي بروس ويليس

بروس ويليس
بروس ويليس

تصدر  النجم الأمريكي بروس ويليس مؤشرات محرك البحث "جوجل"، بعد أن  أعلنت عائلته تقاعده نهائيا عن ممارسة مهنة التمثيل بعد تأكد إصابته بـ مرض "الحبسة الكلامية" وهو اضطراب لغوى ناتج عن تلف فى الدماغ، يؤثر على فهم الكلام والقدرة على التحدث أو القراءة أو الكتابة، على الرغم من أنه لا يؤثر على الذكاء.

فى هذا السياق ترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن بروس ويليس

  • ممثل ومغني وكاتب سيناريو أمريكي .
  • حصل على جائزة الإيمي مرتين كأفضل ممثل رئيسي في مسلسل درامي عام 1987 عن دوره في مسلسل ضوء القمر، و في عام 2000 جائزة ضيف الشرف البارز عن دوره في مسلسل الأصدقاء.
  • حصل على جائزة الجولدن جلوب 1987، كأفضل ممثل تلفزيوني في مسلسل كوميدي أو موسيقي عن دوره في مسلسل ضوء القمر.
  • حصل على وسام ولقب «قائد الفنون والآداب» التي تمنحها جائزة الثقافة الفرنسية.
  • من أشهر أدواره السينمائية هي أدواره في سلسلة أفلام "داي هارد"، و حقق النجم الأمريكي الشهير بروس ويليس نجاحات جماهيرية كبيرة.
  • خاض "ويليس" أول تجربة احترافية في مسيرته عندما اختير من بين 3000 شخص، للمشاركة بالتمثيل في "مون لايتنج" (1985–1989) مسلسل هزلي رومنسي بجانب سيبيل شيبارد، بدور مخبر خاص واثق بنفسه مغرور يدعى ديفيد أديسن وذلك عام 1985.
  • استمر  في أداء الأدوار الثانوية فترة أوائل الثمانينات إلى أن أدى دور رئيسي في فيلم بليك إدواردز مع كيم باسنجر في عام 1987، وظهر بدور البطولة ثانية مع إدواردز في «الغروب» بدور راعي بقر عام 1988.
كبيرة الاولى الأمريكي معلومات المعلومات

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