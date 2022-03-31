الخميس 31 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

في ذكرى ميلادها الـ64.. محطات في حياة عايدة فهمي

عايدة فهمي
عايدة فهمي

يصادف اليوم ذكرى ميلاد مديرة فرقة المسرح الكوميدي الفنانة عايدة فهمي، التي تعد أول عاملة تصبح عضو مجلس إدارة نقابة عمالية.

وفي السياق، ترصد «الدستور» في السطور التالية أهم المراحل في حياة عايدة فهمي.

ولدت عايدة فهمي في 31 مارس 1958 بالقاهرة وكان عشقها للفن منذ الطفولة، حيث التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرجت منه عام 1980، وكانت موهبتها فريدة خاصة على خشبة المسرح، حيث تولت إدارة المسرح الكوميدي لفترة، وقدمت العديد من الأدوار الفنية المتنوعة، ما بين المسرح والسينما والدراما التليفزيونية وكان من أبرز أعمالها في السينما (الهروب، ديك البرابر، كتيبة الإعدام، ولو بعد حين).

ولم تتوقف عن المناضلة حيث قدمت مسرحية “حريم النار" التي حصدت عليها جائزة أفضل ممثلة دور أول نساء بالدورة الثالثة عشر من المهرجان القومي للمسرح المصري، حيث أبدت سعادتها بالجائزة وشكرت إدارة المهرجان ولجنة التحكيم التي منحتها الجائزة عن ذلك الدور الذي قدمته ويتناول قضية المرأة في الصعيد من خلال أم وبناتها، وتأثير أفكار وعادات الصعيد على حياتهم.

وطوال مسيرتها الفنية وخاصة في فترة الثمانيات كان ظهور عايدة فهمي يتميز بجسمها الممتلئ والذي استغلته في تقديم أدوار مستقله ذات طابع قوي، إلا أنها قررت الغياب لسنوات دون إعلان أي أسباب ولتظهر من جديد بمظهر مختلف تمامًا خاسرة الكثير من وزنها مما أثار دهشة الجمهور.

 ومن أهم مسلسلاتها (نحيب زاهي زركش، أرابيسك، فتى الأندلس، الوعد الحق، أبو العروسة)، أما في المسرح فلها الكثير من الأعمال منها: (ع الرصيف، هي في حياة الرسول، روايح ، خداع البصر، ديوان البقر، رصاصة في القلب، اخطف واجري، كلام خواجات، مصيدة المجانين، جواز بالكمبيوتر، لعبة الحب).

 

 

عايدة فهمي حقوق المرأة موهبتها نقابة المسرحية للفنون

رئيس التحرير

وائل لطفي

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