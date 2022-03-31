ضبط 34 طن حديد تسليح بدون مستندات بالقليوبية

شنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، حملة مكبرة على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع، والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع، وخاصة السلع المقلدة من مواد مجهولة والتى تضر بالبيئة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية.

وأسفرت الحملة بإشراف العميد أحمد عبد العليم رئيس مباحث التموين بالقليوبية، عن ضبط (34 طن حديد تسليح) بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بحوزة (المدير المسؤول عن شركة لتجارة مواد البناء) بمحافظة القليوبية.