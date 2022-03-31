الخميس 31 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

كشف لغز العثور على جثة حارس عقار بالإسكندرية وضبط مرتكب الواقعة

جثة
جثة

تلقى قسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغًا بالعثور على جثة حارس عقار بدائرة القسم وبها جرح طعني بالصدر وبجواره سلاح أبيض "سكين" وما قررته ربة منزل - مقيمة بالعقار محل البلاغ بسماعها صوت صياح خارج الشقة سكنها وباستبيانها الأمر اكتشفت وجود جثة المتوفى.

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر أنه أثناء قيامه بمهاجمة إحدى السيدات بالعقار وابتزازها قامت باستدعاء المجني عليه ولدى محاولة الأخير الإمساك به قام المتهم بالتعدي عليه بالسلاح الأبيض المعثور عليه فأودى بحياته، ولاذ بالهرب بالسيارة قيادته. 

وبسؤال السيدة أيدت ما جاء بأقوال المتهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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