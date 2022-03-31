ضبط أسلحة نارية وذخائر ومخدرات بحوزة شخصين فى أسوان

ضبط قطاع الأمن العام أسلحة نارية وذخائر وكميات من المواد المخدرة بحوزة شخصين بأسوان بقصد الاتجار.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان، قيام شخصين «لهما معلومات جنائية»، بالاتجار في المواد المخدرة، مُتخذين من دائرة مركز شرطة كوم أمبو مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما.. وبحوزتهما «كمية من مخدر الحشيش وزنت 9 كيلوجرامات- كمية من مخدر البانجو وزنت 3 كيلوجرامات- بندقية آلية- فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- مبلغ مالى- هاتف محمول».

وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاحين الناريين لحماية نشاطهما الإجرامي، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.