الإعدام لقاتل «شهيد لقمة العيش» بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار وليد محمد عبد المنعم دنانة، اليوم الخميس، بالتصديق على قرار المفتى الديار، بالإعدام شنقا للمتهم الأول بقتل شهيد لقمة العيش بمركز أبوحماد وسرقة دراجته البخارية (توكتوك) وهاتفه المحمول، كما قضت بالسجن سنة للمتهمين الثاني والثالث.

تعود بداية الواقعة، ليوم 5 فبراير من العام المنقضي، عندما تلقى مدير أمن الشرقية ، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بالعثور على جثة "محمد وليد حافظ" 21 عامًا، سائق توك توك مُقيم بأبو حماد، مقتولًا مصابا بكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد وتهشم بالرأس وجرح طعنى بالرقبة ، بجوار نزلة كوبرى "العباسة" بطريق "أبو حماد – التل الكبير" بدائرة مركز أبو حماد، جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى أبو حماد المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، والتى أخطرت لمباشرة التحقيقات.

وتشكل فريق بحث جنائي، بقيادة اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بالتنسيق مع فرع الأمن العام بالشرقية، وتم فحص معاملات المجنى عليه للتوصل إلى الجناة،وتبين قيام كل من " حسين ال " 26 سنة عاطل و" جمال س أ" 22 سنة عاطل مقيمين بندر أبوحماد، وشخص ثالث معهم بارتكاب الواقعة، بقصد قتل المجني عليه وسرقة التوك توك منه، وتم القبض عليهم وإحالتهم إلى النيابة العامة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3711 جنح أبو حماد ، وقررت نيابة أبوحماد، برئاسة محمد حماد، مدير النيابة بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبسهم على ذمة التحقيقات 4 أيام، مع مراعاة التجديد لهم فى المواعيد القانونية، وعقب انتهاء مدة الحبس القانونية تم إحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق للمحاكمة.