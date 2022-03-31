عقب طرحه.. كيف تفاعل المصريون مع برومو «الاختيار 3»؟

تصدر اسم مسلسل “الأختيار 3” قائمة الأكثر بحثًا عبر محرك البحث الشهير “جوجل” في الساعات الماضية، ذلك عقب الإعلان عن البرومو الخاص بالمسلسل، واستكمالًا لسلسلة النجاح التي بدأه مسلسل “الأختيار” في جزئية الماضيين.

حيث طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أمس الأربعاء، الإعلان الدعائي الرسمي لمسلسل "الاختيار 3" المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل 2022، ونجح المسلسل في حجز مقعد خاص بين الأعمال الرمضانية من خلال البرومو، والذي شهد تداول واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وفور عرض البرومو الخاص بمسلسل الاختيار 3 والذي يسجل أخطر 96 ساعة في تاريخ مصر تخطى عدد المشاهدات الـ 300 ألف مشاهدة في 11 ساعة فقط، ليكون هو الأكثر تداولًا عبر منصات التواصل الإجتماعي، كما تفاعل عدد كبير من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مع الإعلان الدعائي لمسلسل "الاختيار 3".

وترصد “الدستور” في السطور التالية تفاعل الجمهور مع برومو مسلسل “الاختيار 3”، كتب أسعد جعفر صالح، عبر "فيس بوك: "لما تختار دراما لصالح بلد فأنت دولة عظيمة، أروع وأحلى مسلسل شفته في حياتي، ومتشوق للجزء الثالث بشغف شكراً لمصر".

فيما كتب حساب يحمل اسم “أبوسعد”: “كل التحية والتقدير والاحترام لكل من ساهم في إنجاح جميع أجزاء هذا المسلسل الوطني العظيم، أنتم قدمتم عمل كبير جداً وضحتم فيه أدق التفاصيل، واتمنا أن يكون هذا المسلسل الوطني المحترم مادة تدرس لأبنائنا وبناتنا في المدارس المصرية، لأنها قصة حقيقية وليست من خيال مؤلف، تحياتي وتقديري للجميع وكل عام وانتم بألف خير”.

وكتبت نهلة كامل: "اخيرااااااااااااااااا، دنا كنت زعلانة قوي بحسب مفيش الاختيار السنادي، بالتوفيق إن شاء الله مسلسل قمر وأبطال فعلا".

فيما علق حساب على فيس بوك باسم “أميرة” على برومو الاختيار 3 قائلة: "بالتوفيق يارب، الاختيار مش مجرد مسلسل بيحكي أحداث، الاختيار توثيق بالصوت والصورة لكل الأحداث الواقعة بالحقيقة، وعشان كده هو من أفضل المسلسلات على الساحة الدرامية من بداية الجزء الأول".