سقوط 16 تاجر مخدرات وضبط 4 متهمين هاربين بالقليوبية

شنت الأجهزة الأمنية تحت إشراف اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية حملة مكبرة لاستهداف وضبط عدد من العاطلين بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، منها الحشيش والهيروين والبانجو، وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين وذلك في إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون، وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

أسفرت الحملة بقيادة اللواء محمد العناني مدير المباحث الجنائية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط 5 قطع سلاح ناري وأبيض، ضبط 14 قضية إتجار في المواد المخدرة، وضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة)، بحوزة 16 متهمًا لـ8 منهم معلومات جنائية.

كما أسفرت الحملة عن تنفيذ (8254) حكم قضائي متنوع وضبط 4 متهمين هاربين ومطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا مختلفة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارِ استمرار الحملات.