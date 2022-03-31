الخميس 31 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحرير 17 ألف مخالفة مرورية متنوعة بمحاور المحافظات خلال 24 ساعة

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.

 أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الأخيرة عن ضبط 17635 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 5103 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و197 مخالفة السير بدون تراخيص و12 مخالفة لدراجات نارية و13 مخالفة موقف عشوائى و25 مخالفة لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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